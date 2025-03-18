丘鈦科技 （1478）主要生產及銷售手機、汽車及物聯網IoT)等智能移動終端的攝像頭模組及指紋識別模組。截至2024年12月底止年度，集團的營業收入161.51億元（人民幣，下同），按年增加28.9%，純利增加2.4倍至2.79億元。整體毛利率由2023年度的4.1%，上升2個百分點至6.1%，主要由於集團攝像頭模組銷售數量按年增加16.2%%，產能利用率較上年度明顯改善，有利於折舊、人工等各項成本的分攤；以及高端產品佔比提升，3,200萬像素及以上應用於手機的攝像頭模組和應用於其他領域的攝像頭模組的合計銷售數量於攝像頭模組銷售總量的佔比達到51.5%。
集團目標今年將3,200萬像素及以上的手機攝像頭模組銷售數量佔比不低於55%，其中潛望式攝像頭模組銷售數量同比增長超過100%；應用於車載和IoT等非手機領域的攝像頭模組銷售數量同比增長不低於40%；及指紋識別模組的銷售數量同比增長不低於20%。今年2月份，集團主營產品銷售數量，攝像頭模組銷售數量合計2,391.1萬件，按年下跌16.7%，按月跌33.4%，主要是由於春節假期因素，以及集團繼續專注於以中高端產品為核心的產品策略，減少3,200萬像素以下攝像頭模組項目的承接。
集團重新派發股息，擬派末期息每股10港仙；集團對上次派股息為2020年度。走勢上，昨日呈「大陽燭」突破向上，STC%K線續走高於%D線，MACD熊轉牛差距，可考慮7.8元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力9.5元，不跌穿6.9元續持有。
trurywong@kingston.com.hk