集團目標今年將3,200萬像素及以上的手機攝像頭模組銷售數量佔比不低於55%，其中潛望式攝像頭模組銷售數量同比增長超過100%；應用於車載和IoT等非手機領域的攝像頭模組銷售數量同比增長不低於40%；及指紋識別模組的銷售數量同比增長不低於20%。今年2月份，集團主營產品銷售數量，攝像頭模組銷售數量合計2,391.1萬件，按年下跌16.7%，按月跌33.4%，主要是由於春節假期因素，以及集團繼續專注於以中高端產品為核心的產品策略，減少3,200萬像素以下攝像頭模組項目的承接。

集團重新派發股息，擬派末期息每股10港仙；集團對上次派股息為2020年度。走勢上，昨日呈「大陽燭」突破向上，STC%K線續走高於%D線，MACD熊轉牛差距，可考慮7.8元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力9.5元，不跌穿6.9元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

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