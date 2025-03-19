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專家觀點>金利豐證券

國泰短線跌勢有望喘穩

國泰航空（0293）截至2024年12月底止年度，收益1,043.7億元，按年增加10.5%，純利上升1%至98.88億元。期內，燃油成本總額按年增加10.1%至282.59億元，燃油對沖收益由2023年度的6.94億元大減95%至3,500萬元。去年度，國泰航空的客運收益625.95億元，按年增加11.9%；可用座位千米增加30.6%，而以收入乘客千米計算的客運量則增加26.8%；惟收益率下跌11.8%至 至67.3仙。至於國泰貨運在2024年錄得的收益為240億元，增加8.3%，收益率則上升2.9%至2.82元。

國泰集團的航班數量在今年1月起達至疫情前百分之一百的水平。集團目標今年內覆蓋100個航點，當中新增6個航點，首個為將在3月30日恢復往返印度海德拉巴（Hyderabad）直航客運航班。另外，集團全資擁有的低成本航空公司香港快運去年度盈轉虧，錄得虧損4億元，主要由於飛機因涉發動機問題而停飛，影響飛機使用率和營運效率。去年度，華民航空溢利8.07億元，按年增加3.7%；來自聯屬公司的業績按年有所改善。由於民航市場復甦，加上機隊效率提升和實施更嚴格的成本管理，國航（753）的財務業績有所改善。

集團在去年7月回購香港特別行政區政府所持有餘下50%的優先股，涉及97.5億元；其後於9月，集團完成回購於2020年資本重組計劃中，向政府發行的所有認股權證，總代價為15.32億元。另外，集團今年1月回購45.58億元的有擔保可轉換債券；債券的未償還本金金額21.64億元。去年12月底，可動用的無限制用途流動資金餘額為190.73億元。集團擬派第二次中期息每股0.49元，按年增加14%，全年合計共派息0.69元，增加60.5%。

走勢上，今年3月12日升至11.54元遇阻回落，惟股價跌至50天線見支持，近日重上10天線，STC%K線回升至接近%D線，MACD維持熊差距，可考慮10.3元以下吸納，阻力目標11.54元，不跌穿9.8元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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