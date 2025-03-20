金山雲整固後有望再上

2024年度，集團收入77.85億元，按年增加10.5%，虧損由2023年度的21.76億元收窄至19.67億元；按非公認會計準則，毛利率由2023年度的12.2%，上升5.2個百分點至17.4%，經調整EBITDA為6.39億元，而2023年同期負2.65億元，經調整淨虧損率收窄7.7個百分點至10.6%。去年度，公有雲服務收入按年增加14.3%至50.07億元，行業雲服務收入上升4.3%至27.78億元。

去年度，資本開支總額（包括通過第三方資金支付的資本開支）倍增至41.25億元。集團表示，將不斷投資技術研發，並全面提升AI能力，並將積極擁抱AI時代小米和金山生態系統的雲需求。截至去年12月底，集團的資本負債率為127.2%，而2023年底為36.2%。走勢上，今年3月4日跌至7.9元（港元，下同）止跌回升，先後重上10和20天線，MACD熊差距收窄，STC%K線續走高於%D線，可考慮8.8元吸納，反彈目標11.4元，不跌穿7.9元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份