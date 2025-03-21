期內，本港的總收益和物業收入淨額分別按年增加2.2%和2.4%。去年9月底，本港零售物業組合租用率為97.8%，維持較高水平；平均每平方呎租金為64.5元，而2023年同期為64.3元；整體平均續租租金調整率維持0.7%的正增長，整體租金對銷售額比例則維持於13.1%。2024/2025財年上半年，中國內地物業組合的總收益和物業收入淨額，分別按年增長39.2%和37.6%。至於國際物業組合，包括澳洲、新加坡和英國的12項零售及辦公大樓資產，中期分部收益增加3%至8.87億元，而物業收入淨額減少 0.5%至6億元。

另外，集團持續進行提升資產價值項目（AEI），其中秀茂坪商場的資產提升工程在2024年7月竣工，涉及資本開支5,500萬元，預計投資回報率為19.9%。集團財務狀況保持穩健，2024年9月底總負債比率下降至22.8%，平均借貸成本仍維持在3.69%的具競爭力水平。現價計，預測股息率約7.1厘，具有吸引力。走勢上，2月3日跌至31.25元止路回升，形成上升軌，各主要平均線呈順向排序屬利好，惟STC%K線跌穿%D線，MACD牛差距收窄，宜候低36.2元以下吸納，目標阻力40.15元，不跌穿34.4元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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