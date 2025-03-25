紫金處於上升軌 伺機跟進

去年度，集團的礦山產金72,938千克（2,345,003盎司），按年增加7.7%；冶煉加工及貿易金228,725千克（7,353,666盎司），按年下跌8.3%。期內，黃金業務銷售收入佔總收入49.64%（抵銷後），毛利佔總毛利的 30.07%。另外，礦山產銅1,068,455噸，按年增加6.1%；冶煉產銅747,570噸，按年上升3.18%。期內，銅業務銷售收入佔總收入的 27.98%（抵銷後），毛利佔集團毛利的 45.03%。

今年初，集團公告擬收購藏格礦業（深：000408）3.92億股股份。藏格礦業核心資產包括西藏巨龍銅礦30.78%權益、青海察爾汗鹽湖鐵路以東724.35平方公里採礦權 100%權益，老撾萬象巴俄礦區鉀鹽項目、塞塔尼縣鉀鹽項目70%權益，西藏麻米錯鹽湖24.01%權益，西藏龍木錯鹽湖、結則茶卡鹽湖 21.09%權益。透過是次收購，紫金礦業將實現對巨龍銅礦絕對控股，並大幅增加銅、鋰資源儲備。

走勢上，今年2月28日跌至14.54元（港元，下同）止跌回升，形成上升軌，重上各主要平均線之上，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴闊，可考慮17.1元以下吸納，目標阻力19元，不跌穿16.4元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份