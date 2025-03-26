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專家觀點>金利豐證券

金沙中國跌勢有望喘穩

澳門博彩監察協調局公布，今年2月份澳門博彩收入197.44億澳門元，按年增加6.8%，結束連續兩個月按年下跌的情況，按月亦上升8.2%；而今年首2個月的博彩收入為379.98億澳門元，按年增加0.5%。另外，國務院早前放寬赴澳門旅遊政策，自2025年起，珠海居民可以「一周一行」到訪澳門，橫琴赴澳居民更可以「一簽多行」，有望吸引更多訪澳旅客。

金沙中國 （1928）經營並擁有澳門威尼斯人、澳門倫敦人、澳門巴黎人、澳門百利宮、澳門金沙。截至2024年12月31日止年度，淨收益總額為70.8億美元，按年增加8.4%，經調整物業EBITDA增加4.7%至23.3億美元，純利上升51%至10.5億美元。去年度，集團的娛樂場淨收益為53.5億美元，按年增加10.4%，主要由於桌面博彩及角子機收入因各物業的訪客量增加而有所增加，部分被轉碼贏額及角子機贏款率減少所抵銷。期內，客房收益按年上升1.7%至7.74億美元。

集團已經在去年11月完成威尼斯人綜藝館的翻修工程，設有14,000個座位。另外，集團繼續進行澳門倫敦人二期工程，而倫敦人名匯娛樂場於2024年9月26日開幕。去年底，倫敦人名匯有超過300間全新裝修的客房及套房可供入住，並預期今年上半年大致完工，該等項目估計總成本為12億美元。去年度，經扣除資本化金額後的融資成本為4.24億美元，按年減少20.3%；加權平均利率由2023年度的5.4%減少至2024年度的4.9%。

走勢上，目前失守各主要平均線，MACD維持熊差距，惟STC%K線回升至接近%D線，可考慮16元以下吸納，反彈阻力19元，不跌穿15元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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