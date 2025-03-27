中銀香港擬今年起派季息 具吸引力

2024年度，集團的貸款及其他賬項減值準備淨撥備49.45億元，按年減少23%，惟去年下半年較上半年相比，增加8.11億元，主要是2024年下半年對個別存量不良 客戶撥備增提，以及若干客戶評級下降，令撥備增加。去年底，集團的減值貸款比率為1.05%，與2023年底持平。資本比率和流動性指標保持穩健，一級資本比率及普通股權一級資本比率均為20.02%，總資本比率為22%。

集團為為本港唯一的人民幣業務清算行，在人民幣清算和產品上具優勢。集團大力發展粵港澳大灣區跨境金融業務，亦積極拓展東南亞業務。去年底，東南亞機構的客戶存款和客戶貸款按年分別增加16.5%和9.9%； 受惠淨息差改善，提取減值準備前之淨經營收入上升16.7%（不含匯率變動）至49.32億元。集團擬派末期股息每股1.419元，連同中期股息，全年合計派息1.989元，按年增長19%。派息比率為55%，提升1個百分點，並計劃自2025年起按季度宣派股息。現價計，股息率約6.3厘。

走勢上，自今年起股價反覆上升，昨日呈「大陽燭」突破，STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，可考慮30元以下吸納，上望34元，不跌穿27.9元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份