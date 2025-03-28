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專家觀點>金利豐證券

中電信整固後有望再上

人工智能（AI）快速發展，內地三大電訊商已全面接入DeepSeek開源大模型用，有望提升對涉及雲端運算、應用軟件等各種垂直應用。中電信（0728）截至2024年12月31日止全年，經營收入5,294億元（人民幣，下同），按年上升3.1%，其中服務收入上升3.7%至4,820億元，佔總入的91%。期內，純利增加8.4%至330億元，EBITDA增長2.9%至1,408億元。移動通信服務收入2,025億元，按年上升3.5%，其中，移動增值及應用收入增加16.1%；移動用戶平均每月每戶收入（ARPU）為45.6元。

中電信近年在寬頻、雲及物聯網上發展快速，加快打造「算力+平台+數據+模型+應用」的一體化服務新模式。2024年度，產業數字化收入按年增加5.5%至1,466億元，佔經營收入的比重為27.7%。期內，天翼雲收入按年增加17.1%至1,139億元；IDC收入上升7.3%至330億元；智能收入增加195.7%至89億元。中電信旗下天翼雲自主研發的「息壤」一體化智算平台，已率先完成 DeepSeek-R1/V3系列大模型應用服務，成為國內首家實現DeepSeek模型全端國產化推理服務的運營商級雲平台。

去年度，集團的資本開支935億元，按年下降5.4%；自由現金流為222億元，按年增長70.7%。集團擬派末期息股息0.0927元，連同中期息，2024年全年共派息0.2598元，按年增加11.4%，派息比率為72%；現價計，股息率4.8厘。集團表示2024年起3年內，股息比率將逐步提升至75%以上。走勢上，近日失守10天和20天線，惟STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，可考慮5.6元（港元，下同）以下吸納，目標阻力6.98元，不跌穿5.1元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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