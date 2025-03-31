美的積極拓展海外市場

去年度，集團的智能家居業務實現收入，按年增加9.4%至2,695億元，佔總收入的65.9%。集團加快推動全球市場，深化自主品牌製造商（OBM）優先戰略，強化海外本地化運營。集團透過門店供給體驗優化、數字化零售轉型、用戶直達（DTC）變革等方面，提升零售全鏈路體驗。美的海外銷售額佔總銷售額的40%以上，產品已出口至全球超過200個國家及地區，在海外11個國家設有22個研發中心和23個海外生產基地，實現本土化研發和生產。

集團持續推動「COLMO+東芝」雙高端品牌戰略，去年雙高端品牌整體零售額同比增長超過45%；結合人工智能（AI）科技，提升在高端家電的市場份額。2024年，東芝品牌在國內市場零售額超過55億元，按年大幅提升。東芝家電（TLSC）於收購完成後約三年內，實現扭虧為盈。另外，集團已經接入DeepSeek等AI大模型的新品，在全面提升語音交互能力的同時，產品的自動化控制、節能水平等均有明顯升級。

美的在2024年9月17日在本港掛牌，上市價為每股54.8元（港元，下同）。走勢上，去年10月8日高見101元創上市新高，期後回落並橫行整固，各主要平均線呈順向排序屬利好，STC%K線升穿%D線，MACD牛差距擴闊，可考慮74.5元以下吸納，反彈阻力85元，不跌穿70元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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