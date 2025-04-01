2024年，集團來自快遞服務的收入409.5億元，按年增加15.4%，佔總收入的92.5%。去年，集團實現包裹量340億件，按年增加12.6%，而單票價格增長2.7%。基於當前市場條件和運營情況，集團預計2025年的全年包裹量將在408億至422 億件的區間，按年增加20%至24%。集團不斷拓展提供的服務種類，目標打造快遞、零擔貨運（零擔）、跨境、倉儲、航空、冷鏈及商業解決方案等的生態系統。去年12月底，集團在全國擁有逾6,000位直接網絡合作夥伴，經營超過31,000個攬件和派件網點，以及超過110,000個末端驛站。

去年度，產生資本開支總額59億元，用於購買物業和設備、購買土地使用權，以及擴大自有卡車車隊和升級設備及設施。集團派半年度息每股美國存託股及普通股0.35美元，計及上半年派息0.35美元，全年合共派0.7美元，按年增加12.9%。走勢上，昨日重上10天和50天線，MACD熊差距收窄，STC%K線升穿%D線，可考慮150元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力176元，不跌穿138元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份