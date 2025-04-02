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專家觀點>金利豐證券

美團整固後有望再上

美團（3690）為內地領先的生活服務電子商務平台，旗下業務包括餐飲外賣、美團閃購酒店業務、共享單車等。截至2024年12月底止第四季度，集團收入885億元（人民幣，下同），按年增加20%，純利上升1.8倍至62億元；以非國際財務報告會計準則計量，經調整溢利淨額增加125%至98億元，經調整EBITDA增加208%至115億元。

去年第四季度，「核心本地商業」分部收入按年上升19%至656億元，經營溢利增加60.9%至129億元，經營利潤率由14.5%按年增加5.2個百分點至19.7%，主要由於毛利率上升、交易用戶激勵佔收入百分比降低，及運營效率改善。至於新業務，2024年第四季度分部收入增加23.5%至229億元，經營虧損由2023年第四季度的48億元收窄22億元，主要由於集團改善食雜零售業務的運營效率。

內地外賣配送市場競爭激烈，社保逐步推出將令營運成本上升。不過，2024年，集團的到店業務實現顯著增長；訂單量按年增長超過65%，年度交易用戶數及年度活躍商家數均創歷史新高。集團旗下外賣平台Keeta加快拓展海外市場，自去年10月在利雅得上線後，進一步將Keeta擴展至沙特阿拉伯的所有主要城市。集團計劃將加大人工智能（AI）發展投入，繼續構建美團內部AI大語言模型。另外，集團的無人機配送、自動配送車等，亦具增長潛力。

走勢上，今年3月15日升至181.8元（港元，下同）遇阻回落，目前失守多條主要平均線，MACD熊差距收窄，STC%K線升穿%D線，可考慮155元以下吸納，反彈阻力182元，不跌穿141元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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