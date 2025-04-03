內地大力提振消費 攜程料受惠

攜程集團（9961）為一站式旅行服務提供商，旗下擁有攜程、去哪兒、Trip.com和Skyscanner四個主要品牌。截至2024年12月底止第四季度，攜程的淨營業收入為127億元（人民幣，下同），按年上升23%，純利按年增加66%至21.6億元，經調整EBITDA增加3%至29.8億元。2024年全年，集團的淨營業收入為533億元，按年上升20%，純利按年增加72%至171億元。

集團兩大主要收入來源--住宿預訂和交通票務，2024年第四季度的營業收入分別為52億元和48億元，按年上升33%和16%，收入佔比為40.6%和37.4%。去年第四季度，集團國際各業務版塊呈現快速增長態勢，出境酒店和機票預訂已全面超過2019年疫情前同期的120%水平，而公司國際OTA（Online Travel Agent）平台酒店和機票預訂按年增長加超過70%，入境旅遊預訂按年增長超過100%。

集團派每股末期息每股0.3美元，同時宣布總值4億美元的股份回購計劃。走勢上，目前失守多條主要平均線，STC%K線續走低於%D線，MACD牛差距收窄，宜候低480元（港元，下同）以下吸納，阻力目標560元，不跌穿443元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份