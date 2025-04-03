moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

專家觀點>金利豐證券

內地大力提振消費 攜程料受惠

內地政府工作今年重點「大力提振消費」，提到要創新和豐富消費場景，加快數字、綠色、智能等新型消費發展，釋放旅遊、體育、文化等消費潛力。另外，中國早前擴大免簽國家範圍，增加挪威、芬蘭等9個國家的免簽，令免簽國家增至29國有關的措施，有望對境內、出境和境外旅遊業務，帶來利好因素。

攜程集團（9961）為一站式旅行服務提供商，旗下擁有攜程、去哪兒、Trip.com和Skyscanner四個主要品牌。截至2024年12月底止第四季度，攜程的淨營業收入為127億元（人民幣，下同），按年上升23%，純利按年增加66%至21.6億元，經調整EBITDA增加3%至29.8億元。2024年全年，集團的淨營業收入為533億元，按年上升20%，純利按年增加72%至171億元。

集團兩大主要收入來源--住宿預訂和交通票務，2024年第四季度的營業收入分別為52億元和48億元，按年上升33%和16%，收入佔比為40.6%和37.4%。去年第四季度，集團國際各業務版塊呈現快速增長態勢，出境酒店和機票預訂已全面超過2019年疫情前同期的120%水平，而公司國際OTA（Online Travel Agent）平台酒店和機票預訂按年增長加超過70%，入境旅遊預訂按年增長超過100%。

集團派每股末期息每股0.3美元，同時宣布總值4億美元的股份回購計劃。走勢上，目前失守多條主要平均線，STC%K線續走低於%D線，MACD牛差距收窄，宜候低480元（港元，下同）以下吸納，阻力目標560元，不跌穿443元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份