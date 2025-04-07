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專家觀點>金利豐證券

粵海投資經營現金流穩定

粵海投資（0270）為綜合企業，以水資源為核心業務。截至2024年12月31日止年度，集團的持續經營業務綜合收入185.1億元，按年減少8.9%，主要來自水資源業務的建設服務收入減少，純利增加0.6%至31.4億元；而不包括投資物業公允值變動、淨匯兌收益和淨財務費用的持續經營業務綜合稅前利潤增加 0.9%至 72.2億元。集團擬派末期股息每股7.27仙，連同中期息23.97 仙，全年合共派息每股31.24 仙，按年增加0.6%；現價計，股息率約為5.5厘。

來自東深供水項目的盈利貢獻，仍然為集團盈利的重要部分。2024年，對香港、深圳及東莞的總供水量減少5.3%至20.93億噸，產生收入減少0.4%至63.6億元。2023年 12月27日，港府與廣東省政府簽訂2024年至2026年港供水協議，三個年度的每年基本水價分別為51.36億元、52.59億元和53.85億元。去年度，對港供水收入增加 2.4% 至 51.36億元。期內，東深供水項目的稅前利潤（不包括資產處置收益、匯兌差異淨額及淨財務費用）按年增加4.4%至40.2億元。

至於其他水資源項目，去年度分部收入減少19.8%至72.2億元，稅前利潤（不包括匯兌差異淨額及淨財務費用）合共為17.3億元，按年下跌 6.5%。粵海投資已於2025年 1月21日完成實物分派粵海置地（0124），向股東派發作為特別股息；分派完成後，粵海置地將不再為粵海投資的附屬公司，並在去年綜合報表中呈列為終止經營業務。去年度，經營活動的淨現金流入110.86億元，期末持續經營業務的現金及銀行結餘為121.54億元，財務借貸大幅減少至238.6億元，資本負債率由2023年度的77.3%下降至2024年的30.9%。

走勢上，3月25日跌至5.25元止跌回穩，期後在100天線水平上落，STC%K線跌穿%D線，MACD維持熊差距，宜候低5.45元以下吸納，目標阻力6.4元，不跌穿5.25元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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