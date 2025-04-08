moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

專家觀點>金利豐證券

網易重上250天線

網易（9999）的遊戲及相關增值服務為目前主要收入和盈利來源。武俠遊戲《燕雲十六聲》上線後市場反應熱烈，另外暴雪娛樂重返內地市場，《守望先鋒》（Overwatch）今年2月19日回歸，有助支持遊戲收入回暖。集團與漫威（Marvel ）合作的英雄射擊遊戲《漫威爭鋒》（Marvel Rivals）去年12月上綫，並登上Steam全球暢銷榜和熱玩榜。全新的多人戰術射擊遊戲《界外狂潮》（FragPunk），已經在今年3月7日推出。

截至2024年12月底止第四季度，淨收入267 億元（人民幣，下同），按年下跌1.4%，惟純利增加33%至88 億元，按非公認會計準則下歸屬於公司股東的淨利潤為97億元，上升31%。至於2024年全年，集團的淨收入1,053億元，按年上升1.7%，純利上升1%至297億元，按非公認會計準則下歸屬於公司股東的淨利潤升2.8%至335億元。2024年第四季度股利為每股0.24405美元（每股美國存託股1.22025美元）。

去年第四季度，遊戲及相關增值服務的收入212億元，按年增加1.5%，毛利率收窄2.8個百分點至 66.7%；2024年分部淨收入按年增加2.5%至836億元，佔總收入的79.4%，毛利率增加0.5個百分點至68.7%。2024年，來自於在線遊戲的淨收入約佔該分部淨收入的 96.2%，而來自於手遊的淨收入約佔在線遊戲淨收入的72.7%。非遊戲業務方面，去年四季度「有道」、「網易雲音樂」及「創新及其他業務」的收入均按年下跌，分別減少13%、5%和18%。

另外，集團在2023年1月啟動50億美元回購計劃，截至2024年12月底已動用合計19億美元，目前尚有約31億美元的回購額度，直到2026年1月。走勢上，4月7日裂口呈「大陰燭」下跌，翌日重上250天線，惟MACD熊差距擴闊，STC%K線回升至接近%D線，可考慮140元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力162元，不跌穿132元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份