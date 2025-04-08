截至2024年12月底止第四季度，淨收入267 億元（人民幣，下同），按年下跌1.4%，惟純利增加33%至88 億元，按非公認會計準則下歸屬於公司股東的淨利潤為97億元，上升31%。至於2024年全年，集團的淨收入1,053億元，按年上升1.7%，純利上升1%至297億元，按非公認會計準則下歸屬於公司股東的淨利潤升2.8%至335億元。2024年第四季度股利為每股0.24405美元（每股美國存託股1.22025美元）。

去年第四季度，遊戲及相關增值服務的收入212億元，按年增加1.5%，毛利率收窄2.8個百分點至 66.7%；2024年分部淨收入按年增加2.5%至836億元，佔總收入的79.4%，毛利率增加0.5個百分點至68.7%。2024年，來自於在線遊戲的淨收入約佔該分部淨收入的 96.2%，而來自於手遊的淨收入約佔在線遊戲淨收入的72.7%。非遊戲業務方面，去年四季度「有道」、「網易雲音樂」及「創新及其他業務」的收入均按年下跌，分別減少13%、5%和18%。

另外，集團在2023年1月啟動50億美元回購計劃，截至2024年12月底已動用合計19億美元，目前尚有約31億美元的回購額度，直到2026年1月。走勢上，4月7日裂口呈「大陰燭」下跌，翌日重上250天線，惟MACD熊差距擴闊，STC%K線回升至接近%D線，可考慮140元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力162元，不跌穿132元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份