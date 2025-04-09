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專家觀點>金利豐證券

小米重上100天線

小米集團（1810）2024年總收入按年增加35%至3,659億元（人民幣，下同），創歷史新高，而單計去年第四季度，總收入按年上升48.8%至1,090億元，首次單季度突破千億元。2024年度，集團純利237億元，按年增加35%，而經調整淨利潤為272億元，按年上升41.3%，其中包括智能電動汽車等創新業務經調整淨虧損62億元。不過，整體毛利率由2023年度的21.2%，減少0.3個百分點至2024年度的20.9%。

2024年度，集團的智能手機業務收入按年增加21.8%至1,918億元，佔總收入的52.4%，主要是由於智能手機出貨量上升15.7%至1.685億部，以及智能手機的平均銷售單價（ASP）由2023年的1,081.7元，增加5.2%至1,138.2元。「IoT與生活消費產品」去年度的收入增加30%至1,041億元，要是由於智能大家電、平板、可穿戴產品以及若干生活消費產品收入增加所致，分部毛利率按年擴張4個百分點至20.3%。

集團已經正式進軍電動汽車市場，去年度「智能電動汽車等創新業務」分部收入為328億元，經調整淨虧損62億元；其中，智能電動汽車收入321億元。單計第四季度，「智能電動汽車等創新業務」收入167億元，經調整淨虧損7億元其中；其中，智能電動汽車收入163億元。去年度，Xiaomi SU7系列交付量達136,854輛。不過，小米電動車SU 7早前在安徽發生致死車禍，引起市民對車企智駕技術的關注，目前該事故原因正在調查當中。

集團今年3月25日以每股53.25元（港元，下同），配售8億股新股，集資淨額425億元，主要用於加速業務擴張、研發投資，以進一步提升科技實力，以及其他一般公司用途。目前股價已跌穿配股價。走勢上，3月19日高見59.45元遇阻回落，形成下降軌，昨日重上100天線，MACD熊差距擴大，STC%K線升穿%D線，宜候低38元以下吸納，反彈阻力49元，不跌穿33元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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