2024年度，集團的智能手機業務收入按年增加21.8%至1,918億元，佔總收入的52.4%，主要是由於智能手機出貨量上升15.7%至1.685億部，以及智能手機的平均銷售單價（ASP）由2023年的1,081.7元，增加5.2%至1,138.2元。「IoT與生活消費產品」去年度的收入增加30%至1,041億元，要是由於智能大家電、平板、可穿戴產品以及若干生活消費產品收入增加所致，分部毛利率按年擴張4個百分點至20.3%。

集團已經正式進軍電動汽車市場，去年度「智能電動汽車等創新業務」分部收入為328億元，經調整淨虧損62億元；其中，智能電動汽車收入321億元。單計第四季度，「智能電動汽車等創新業務」收入167億元，經調整淨虧損7億元其中；其中，智能電動汽車收入163億元。去年度，Xiaomi SU7系列交付量達136,854輛。不過，小米電動車SU 7早前在安徽發生致死車禍，引起市民對車企智駕技術的關注，目前該事故原因正在調查當中。

集團今年3月25日以每股53.25元（港元，下同），配售8億股新股，集資淨額425億元，主要用於加速業務擴張、研發投資，以進一步提升科技實力，以及其他一般公司用途。目前股價已跌穿配股價。走勢上，3月19日高見59.45元遇阻回落，形成下降軌，昨日重上100天線，MACD熊差距擴大，STC%K線升穿%D線，宜候低38元以下吸納，反彈阻力49元，不跌穿33元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

YouTube Channel 投資🉐機 Finance事🆙

http://youtube.com/c/dickiewong

Facebook 專頁

https://m.facebook.com/wongdickie1

Instagram 專頁

https://www.instagram.com/wongdickie/