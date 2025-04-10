moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

專家觀點>金利豐證券

快手電商業務持續增長

快手（1024）截至2024年12月31日止第四季度，收入354億元（人民幣，下同），按年增加8.7%，主要是由於線上營銷服務及電商業務的增長。期內，純利增加10%至40億元。整體毛利率由2023年第四季度的53.1%，增加0.9個百分點至2024年第四季度的54%。按非國際財務報告準則計，經調整利潤淨額47億元，按年上升7.8%；經調整EBITDA為69億元，按年增加12%。

去年第四季度，快手應用的平均日活躍用戶（DAU）和平均月活躍用戶（MAU）分別達到4.01億和7.36億，分別按年增加4.8%和5%；快手應用的日活躍用戶日均使用時長125.6分鐘，用戶總使用時長按年增加5.8%。季內，每位日活躍用戶平均線上營銷服務收入51.4元，按年上升8%。期內，電商商品交易總額（GMV）按年增加14.4%至4,621億元；電商月活躍買家數按年上升10%至1.43億，月活躍用戶滲透率達19.5%。

2024年第四季度，快手視頻生成大模型「可靈」推出1.6版本，並正式上線可靈AI獨立App，為全球用戶提供網頁端和獨立App多個入口選擇。 隨著產品功能的不斷完善，可靈AI的用戶量級迅速增長。可靈AI的商業化變現呈現穩步加速的趨勢，自開始貨幣化至2025年2月，其累計收入超過1億元。至於海外業務，去年第四季度分部收入增加53%至13億元，海外分部的營業虧損收窄57%至2.36億元。

走勢上，3月12日高見68.9元（港元，下同）遇阻回落，形成下降軌，4月7日裂口下跌，失守各主要平均線，STC%K線回升至接近%D線，MACD熊差距收窄，宜候低45元以下吸納，反彈阻力55.2元，不跌穿40元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份