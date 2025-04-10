快手電商業務持續增長

去年第四季度，快手應用的平均日活躍用戶（DAU）和平均月活躍用戶（MAU）分別達到4.01億和7.36億，分別按年增加4.8%和5%；快手應用的日活躍用戶日均使用時長125.6分鐘，用戶總使用時長按年增加5.8%。季內，每位日活躍用戶平均線上營銷服務收入51.4元，按年上升8%。期內，電商商品交易總額（GMV）按年增加14.4%至4,621億元；電商月活躍買家數按年上升10%至1.43億，月活躍用戶滲透率達19.5%。

2024年第四季度，快手視頻生成大模型「可靈」推出1.6版本，並正式上線可靈AI獨立App，為全球用戶提供網頁端和獨立App多個入口選擇。 隨著產品功能的不斷完善，可靈AI的用戶量級迅速增長。可靈AI的商業化變現呈現穩步加速的趨勢，自開始貨幣化至2025年2月，其累計收入超過1億元。至於海外業務，去年第四季度分部收入增加53%至13億元，海外分部的營業虧損收窄57%至2.36億元。

走勢上，3月12日高見68.9元（港元，下同）遇阻回落，形成下降軌，4月7日裂口下跌，失守各主要平均線，STC%K線回升至接近%D線，MACD熊差距收窄，宜候低45元以下吸納，反彈阻力55.2元，不跌穿40元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份