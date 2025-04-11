moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

專家觀點>金利豐證券

銀娛跌勢有望喘穩

澳門博彩監察協調局公布，今年3月份澳門博彩收入196.59億澳門元，按年微升0.8%，按月則回落0.4%；而今年首3個月的澳門博彩收入576.57億澳門元，按年增加0.6%。國務院早前放寬赴澳門旅遊政策，自2025年起，珠海居民可以「一周一行」到訪澳門，橫琴赴澳居民更可以「一簽多行」，有望吸引更多訪澳旅客。銀娛（0027）旗下的澳門銀河嘉佩樂標將於今年中開業，提供約100間頂級豪華的空中別墅和套房，有望帶動業績增長。另外，集團的第四期項目已經動工，發展面積約 60 萬平方米，項目聚焦在非博彩業務，目標於2027年竣工。

銀娛2024年度淨收益 434億元，按年上升22%，經調整 EBITDA上升22%至122億元，純利增加28%至88億元。去年度，集團博彩收益總額411億元，按年上升30%，其中，中場博彩收益總額按年上升25%至331億元，貴賓廳博彩收益總額按年上升55%至53億元，而角子機博彩收益總額按年上升52%至27億元。「澳門銀河」為集團最大的收益及盈利貢獻來源，去年度的淨收益345億元，按年上升24%，經調整EBITDA為108億元，按年上升18%。期內，七間酒店平均入住率為98%。

集團的財務表現穩健，去年12月底現金及流動投資為313億元，扣除負債42億元後，淨額為 271 億元。集團擬派末期股息每股0.5元，連同中期息0.5元，全年股息1元；現價計，股息率約3.6厘。 走勢上，今年4月7日裂水低開，4月9日跌至24.3元止跌回穩，MACD熊差距收窄，STC%K線續走高於%D線，可考慮26.5元以下吸納，反彈阻力30.7元，不跌穿24.3元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

YouTube Channel 投資🉐機 Finance事🆙

http://youtube.com/c/dickiewong

Facebook 專頁

https://m.facebook.com/wongdickie1

Instagram 專頁

https://www.instagram.com/wongdickie/