銀娛2024年度淨收益 434億元，按年上升22%，經調整 EBITDA上升22%至122億元，純利增加28%至88億元。去年度，集團博彩收益總額411億元，按年上升30%，其中，中場博彩收益總額按年上升25%至331億元，貴賓廳博彩收益總額按年上升55%至53億元，而角子機博彩收益總額按年上升52%至27億元。「澳門銀河」為集團最大的收益及盈利貢獻來源，去年度的淨收益345億元，按年上升24%，經調整EBITDA為108億元，按年上升18%。期內，七間酒店平均入住率為98%。

集團的財務表現穩健，去年12月底現金及流動投資為313億元，扣除負債42億元後，淨額為 271 億元。集團擬派末期股息每股0.5元，連同中期息0.5元，全年股息1元；現價計，股息率約3.6厘。 走勢上，今年4月7日裂水低開，4月9日跌至24.3元止跌回穩，MACD熊差距收窄，STC%K線續走高於%D線，可考慮26.5元以下吸納，反彈阻力30.7元，不跌穿24.3元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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