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專家觀點>金利豐證券

香港電訊股息率具吸引力

香港電訊 （6823）專注於本地業務，業務穩健及派息穩定。集團2024年度總收益347.53億元，按年增加1%，純利上升2%至50.7億元。集團推行各種人工智能（AI）應用部署等措施提升效益，帶動 EBITDA增加3%至137.43億元。期內，電訊服務總收益上升1%至244.57億元，分部EBITDA上升2%至95.32億元，邊際利潤為39%。本地數據服務為本地電訊服務分類的最大組成部分，佔收益的78%。收費電視服務收益23.2億元的收益，而本地電話服務收益減少10%至20.11 億元。

2024年度，流動通訊業務的服務收益增長5%至87.62億元，流動通訊服務EBITDA 增加5%至53.06億元，邊際利潤維持穩定於61%。隨著旅遊全面復蘇，個人出境漫遊收益已超越 2019 年疫情前的水平。漫遊總收益於2024年全面回升，已達到疫情前水平的98%。客戶持續升級至5G，在2024年12月底，集團的 5G 客戶基礎按年增加25%至174.7萬。於2024年12月，期末後付客戶的ARPU（每用戶平均收入）上升1%至193元，而2023年12月為191元。

由於消費氣氛疲弱及手機缺乏新功能，導致消費者延遲升級手機，導致去年度的流動通訊產品銷售按年倒退8%至27.22 億元。2024年，經調整資金流增加3%至59.73億元。每個股份合訂單位的末期分派為0.4588元，按年增加3.2%，連同中期息，全年總分派為0.788元，相當於全數分派本年度每個股份合訂單位的經調整資金流；現價計，股息率7.4厘。走勢上，近日重上各主要平均線之上，STC%K線走高於%D線，MACD熊差距收窄，宜候低10.2元以下吸納，上望11.2元，不跌穿9.8元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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