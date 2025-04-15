moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

專家觀點>金利豐證券

安踏採用多品牌策略

人行等四部門近日提出金融支持體育產業「16條」，包括派發體育消費券、體育賽事金融服務、體育產業債券融資等，進一步擴大體育消費。安踏體育（2020）上週公佈與Topgolf訂立買賣協議，有條件地購入經營Jack Wolfskin品牌的德國公司Callaway Germany Holdco GmbH全部股權，基礎對價為現金2.9億美元。透過收購Jack Wolfskin業務，將進一步加強戶外運動業務，並實現供應鏈、產品研發、零售營運等方面的協同效應。預計收購將於今年第二季末或第三季初完成。美國關稅預料對Jack Wolfskin的營運影響甚微，主要由於其專注於歐洲和中國。

安踏體育採用多品牌策略，除了經營安踏品牌，FILA、DESCENTE和KOLON SPORT等，亦為美國上市的Amer Sports（NYSE：AS）的最大股東。 Amer Sports為全球的體育和戶外品牌集團，包括Arc’teryx、Salomon、Wilson、Peak Performance和Atomic。2025年第一季度，按零售價值計算，安踏品牌產品之零售金額按年錄得高單位數增長；FILA 品牌產品錄得高單位數增長；而所有其他品牌產品增長65%至70%。

2024年度，安踏體育的收入708.26億元（人民幣，下同），按年上升13.6%，純利增加52.4%至155.96億元；若不包括由Amer Sports上市事項及Amer Sports配售事項權益攤薄所致的非現金會計利得，純利增加16.5%至119.27億元。整體毛利率由2023年度的62.6%下降0.4個百分點至62.2%。 去年底，平均存貨周轉日數123日，按年持平；平均應收貿易賬款周轉日數增加1日至21日。

走勢上，今年4月9日跌至73.55元（港元，下同）止跌回升，形成上升軌，昨日重上20天線，MACD熊差距收窄，STC%K線續走高於%D線，可考慮83元以下吸納，中線上望103.8元，不跌穿75元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份