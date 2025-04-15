安踏體育採用多品牌策略，除了經營安踏品牌，FILA、DESCENTE和KOLON SPORT等，亦為美國上市的Amer Sports（NYSE：AS）的最大股東。 Amer Sports為全球的體育和戶外品牌集團，包括Arc’teryx、Salomon、Wilson、Peak Performance和Atomic。2025年第一季度，按零售價值計算，安踏品牌產品之零售金額按年錄得高單位數增長；FILA 品牌產品錄得高單位數增長；而所有其他品牌產品增長65%至70%。

2024年度，安踏體育的收入708.26億元（人民幣，下同），按年上升13.6%，純利增加52.4%至155.96億元；若不包括由Amer Sports上市事項及Amer Sports配售事項權益攤薄所致的非現金會計利得，純利增加16.5%至119.27億元。整體毛利率由2023年度的62.6%下降0.4個百分點至62.2%。 去年底，平均存貨周轉日數123日，按年持平；平均應收貿易賬款周轉日數增加1日至21日。

走勢上，今年4月9日跌至73.55元（港元，下同）止跌回升，形成上升軌，昨日重上20天線，MACD熊差距收窄，STC%K線續走高於%D線，可考慮83元以下吸納，中線上望103.8元，不跌穿75元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份