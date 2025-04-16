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專家觀點>金利豐證券

保誠基本因素穩定 走勢維持向好

保誠（2378）截至2024年12月底止年度，在22個壽險市場中的18個錄得新業務利潤增長。按固定匯率基準，去年度新業務利潤為30.78億美元，按年增幅11%，符合集團指引範圍的9%至13%；經計及利率及其他經濟變動的影響，新業務利潤大致持平，傳統內含價值新業務利潤亦增加11%。2024年度，新業務利潤率為50%，按實質匯率基準按年下跌3個百分點。期內，經調整經營溢利為31.29億美元，按固定匯率基準增加10%。年度保費等值銷售額62.02億美元，按固定匯率基準增加7%，按實質匯率上升6%。

去年度，按固定匯率計，香港新業務利潤增加15%至14.38億美元，新業務利潤率增長7個百分點至70%（未計及經濟因素的影響）；年度保費等值銷售額增長5%至20.63億美元。期內，本港的代理新業務利潤按年下跌1%，而銀行保險渠道取得顯著增長，其中新業務利潤在年度保費等值銷售額增長，及更有利的產品組合效應的帶動下增長54%。至於內地市場，集團透過與國有企業集團中信各持一半股權的合營企業--中信保誠人壽，新業務利潤在有利產品組合的推動下增長7%。

集團目標2027年，新業務利潤相較2022年達至的水平實現15%至20%的複合年增長率；及在2027年，有效保險及資產管理業務產生的經營自由盈餘至少達到44億美元。截至今年3月14日，集團已完成2024年6月公佈的20億美元股份購回計劃中的10.45億美元（1.23億股股份），目前預計將於今年年底前完成，較原先預計的2026年年中有所提前。另外，美國關稅政策引起避險情緒持續，保險業的直接影響料較細，惟經濟增長不穩，或變相令保險公司的投資收益減少。

走勢上，今年4月7日裂口下跌，惟跌至250天線見支持，期後先後重上10天和50天線，MACD熊差距收窄，STC%K線續走高於%D線，宜候低74元以下吸納，目標阻力84.6元，不跌穿67.6元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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