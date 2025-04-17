阿里健康企穩10天線之上

醫藥自營業務為主要收入來源，包括自主經營的B2C零售、相關廣告業務和B2B集採分銷業務。截至去年12月底止六個月，醫藥自營業務的收入121.2億元，按年增加5.9%，佔總收入的84.9%。截至2024年9月30日，自營業務下提供的庫存單位（SKUs）持續增加6.1%至81萬，用戶會員數量持續增長。

醫藥電商平台業務，包括集團已從阿里巴巴收購的藥品、保健食品、醫療器械等類目電商平台業務，以及集團為天貓醫藥平台提供的外包服務業務及醫藥新零售。上半財年，醫藥電商平台業務收入上升67.5%至17.1億元。不過，期內醫療健康及數字化服務業務的收入按年減少9.4%至4.4億元，主要受到阿里健康優化新業務所影響。

走勢上，今年4月7日裂口下跌，惟期後回補下跌裂口，STC%K線續走高於%D線，MACD熊差距收窄，宜候低4.4元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力5.6元，不跌穿3.8元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份