康方生物新藥獲批上市

集團近年加強臨床團隊建設，原委託外部臨床服務供應商開展的研發服務目前基本由公司自營，有助控制研發開支。去年度，研發開支下跌5.3%至11.88億元。去年度，集團旗下兩款自研的全球首創雙抗新藥開坦尼和依達方均成功納入國家醫保藥品，並已在2025年1月1日起正式實施。截止目前，集團總計擁有逾50個在研創新項目，涵蓋腫瘤、自身免疫及代謝性疾病等多個領域，其中61款自主研發的產品獲批上市以及2款產品在NMPA上市審評中。管線產品中，15個為潛在全球首創（first-in-class）或同類最佳（best-in-class）雙抗╱多抗╱雙抗ADC。

集團公佈，中國國家藥品監督管理局（NMPA）已於近日批准愛達羅的新藥上市申請（NDA），用於治療中度至重度斑塊型銀屑病成人患者。集團去年3月和10完成配售新股，籌集所得款項淨額分別11.7億元（港元，下同）和19.24億元。去年底，手持現金增加至29.16億元，計息銀行及其他借款為39.42億元。走勢上，各主要平均線呈順向排序屬利好，MACD牛差距擴大，STC%K線升穿%D線，可考慮80元以下吸納，上望93.5元，不跌穿72元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

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