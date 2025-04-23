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專家觀點>金利豐證券

豐盛生活服務短線走勢料改善

豐盛生活服務（0331）為生活服務綜合企業，業務包括物業及設施管理服務、綜合生活服務，以及機電工程服務。截至2024年12月底止中期，集團的收入40.9億元，按年減少0.6%，純利倒退5.4%至2.42億元；若撇除集團於該兩個期間業績內政府補助的影響，集團中期的經調整純利 2.4億元，按年增加3.9%。整體毛利率由2023年同期的12.6%，上升0.2個百分點至12.8%，主要由於集團的物業及設施管理服務的毛利率為31.6%，而綜合生活服務和機電工程服務的毛利率分別為10.7%和11.8%。

集團的綜合生活服務，包括提供清潔及除蟲服務、技術支援及維護服務，以及系統保安和護衛等，中期的分部收入按年上升12%至23.99億元，佔總收入的58.7%；去年12月底，綜合生活服務分部的合約金額總值合計為118.2億元，而未完成合約總額為67.98億元。至於機電工程服務，涵蓋各類型建築物及設施，包括政府建築物及設施、寫字樓、商場和酒店等；中期分部收入減少18.4%至13.4億元，收入佔比32.8%，主要反映2023年同期多項機電工程安裝項目將近完工。期內，物業及設施管理服務的收入增加6.2%至 3.5億元，收入佔比8.5%。

按地域劃分，截至2024年12月底止中期，集團的主要收入來自本港，分部收入減少2%至36.98億元，佔總收入的90.4%，中國內地及澳門的收入佔比分別為6.7%和2.9%。集團的財務穩健，2024年12月底，現金及銀行結餘總額6.22億元，借貸總額4.1億元，現金結餘淨額2.12億元。集團派中期每股21.1港仙，按年減少5.8%；現價計，預測股息率8.4厘，具有一定吸引力。

走勢上，今年4月7日呈「大陰燭」回落，期後橫行整固，昨日呈「大陽燭」重上20天和100天線，STC%K線續走高於%D線，MACD熊轉牛差距，宜候低5.4元以下吸納，上望6.1元，不跌穿5.2元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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