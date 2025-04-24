德翔海運手持淨現金 伺機跟進

2024年度，集團的收入13.4億美元，按年增加53.3%，純利增加16.7倍至3.66億美元。受惠於平均運費的上漲速度較銷售成本的增加速度快，去年毛利率為23.5%，而2023年錄得負毛利率為3.9%。去年度，貨櫃航運服務總收入按年上升58.5%至12.71億美元，主要由於整體平均運費增加40.6%至每TEU約769美元，以及集團在東亞－中東市場推出新長途航線服務，並恢復跨太平洋市場的長途航線服務，且該等航線服務的運費較短途航線服務高。

2024年度，按地理區域劃分，來自中國內地的收入按年大增1.7倍至 6.16億美元，佔總收入的46%，而菲律賓的收入上升40.6%至1.27億美元。集團在2024年11月1日成功在聯交所主板上市，公司所收取的款項淨額約1.28億美元。去年底，集團現金及約當現金4.22億美元，並無任何銀行借款，另有租賃負債1.57億美元，資本負債率為零，流動比率為2.5倍。集團擬派發末期股息每股11美仙。

集團的上市價為4.18元。走勢上，自今年3月起反覆上升，3月31日高見7.3元遇阻回落，跌至100天線見支持，期後再形成上升軌，重上各主要平均線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，宜候低6元以下吸納，目標阻力7.3元，不跌穿5.3元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份