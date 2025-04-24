moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

專家觀點>金利豐證券

德翔海運手持淨現金 伺機跟進

美國總統特朗普的關稅措施，引發市場對全球經濟不穩的憂慮。德翔海運（2510）主要提供貨櫃航運服務，專注於亞太地區，預料受貿易戰影響較少。截至2024年12月底，集團自有船隊總計41艘，除了租出5艘賺取租金收入，實際總投入營運航線共43艘船舶；集團總航運量為1,652,222 TEU，按年增加12.7%。去年底，集團營運航線數46條，其中自營航線11條、聯營航線22條、艙位互換10條和艙位購買3條；合計掛靠全球20個國家和地區的61個港口。

2024年度，集團的收入13.4億美元，按年增加53.3%，純利增加16.7倍至3.66億美元。受惠於平均運費的上漲速度較銷售成本的增加速度快，去年毛利率為23.5%，而2023年錄得負毛利率為3.9%。去年度，貨櫃航運服務總收入按年上升58.5%至12.71億美元，主要由於整體平均運費增加40.6%至每TEU約769美元，以及集團在東亞－中東市場推出新長途航線服務，並恢復跨太平洋市場的長途航線服務，且該等航線服務的運費較短途航線服務高。

2024年度，按地理區域劃分，來自中國內地的收入按年大增1.7倍至 6.16億美元，佔總收入的46%，而菲律賓的收入上升40.6%至1.27億美元。集團在2024年11月1日成功在聯交所主板上市，公司所收取的款項淨額約1.28億美元。去年底，集團現金及約當現金4.22億美元，並無任何銀行借款，另有租賃負債1.57億美元，資本負債率為零，流動比率為2.5倍。集團擬派發末期股息每股11美仙。

集團的上市價為4.18元。走勢上，自今年3月起反覆上升，3月31日高見7.3元遇阻回落，跌至100天線見支持，期後再形成上升軌，重上各主要平均線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，宜候低6元以下吸納，目標阻力7.3元，不跌穿5.3元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份