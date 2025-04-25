電能業務穩定 具防守性

英國在2024年錄得溢利貢獻合共31.99億元。2024年度，新收購項目為集團開拓新收益來源，包括擁有北愛爾蘭的最大配氣網絡的Phoenix Energy，UK Renewables Energy（前稱 Aviva Wind）擁有位於英格蘭、蘇格蘭和威爾斯32座風力發電場，以及集團旗下的UK Power Networks（UKPN）亦成功收購Powerlink Renewable Assets，該公司在英國擁有並營運 70 座可再生能源發電設施。

至於澳洲業務，去年帶來14.03億元的溢利貢獻，而2023年同期為14.33億元。SA Power Networks（SAPN）已收到有關2025至2030年度規管重設的初步決定，有助確保未來獲取穩定和可預期的回報。集團的財務狀況維持強勁，處於淨現金狀況，2024年底無抵押銀行貸款總額25.05億元，銀行存款及現金為27.33億元，及銀行已承諾但未動用之信貸額為10億元，負債淨額對總資本淨額比率為44%。

集團擬派末期息每股2.04元，按年持平，連同中期股息0.78元，全年股息合共為2.82元，與2023年度相同；現價計，股息率為5.6厘。走勢上，4月10日跌至45.6元後止跌回升，形成上升軌，上週五重上100天線，MACD牛差距擴闊，STC%K線續走高於%D線，可考慮49元以下吸納，目標阻力54.5元，不跌穿45.6元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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