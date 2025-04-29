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專家觀點>金利豐證券

中銀航空租賃股息率逾6厘

中銀航空租賃（2588）主要從事向飛機運營商租賃飛機，截至今年3月底止第一季度，集團共執行158項交易，其中包括承諾新增125架新飛機，將承諾飛機總數增至346架，創歷史新高。今年第一季度，集團的飛機利用率五年以來首次達到100%，反映市場對飛機的需求持續旺盛。期內，投資組合共計829架╱台自有、代管及已訂購的飛機和發動機，當中442架自有飛機的平均機齡為5.1年、平均剩餘租期為7.9年；代管機隊包括32架飛機，訂單簿包括346架飛機。

集團自有及代管機隊的客戶群，覆蓋48個國家及地區的93家航空公司。集團的租賃租金收入，來自以長期基礎訂立的租約，集團自有機隊中約74.4%的租約預定到期日期為2031年或之後， 2026年之前並無租約到期；平均剩餘租期為7.9年。2024年度，集團經營收入及其他收入總額26億美元，按年增加4%，稅後淨利潤增加21%至9.24億美元，創新高；剔除有關涉俄飛機的減記收回款項，核心業務稅後淨利潤6.33億美元，按年上升16%。

目前利率前景不明朗，或增加集團的整體融資成本。集團全年平均資金成本由2023年的4.1%上升至4.5%。2024年，集團的經營現金流量（扣除利息）增長13%，創下19億美元新高，收款率連續第三年超過100%。今年第一季度，集團募集5億美元票面年利率為4.75%的三年期債券。另外，今年4月初，據報集團與21家銀行達成15億美元定期貸款；所得款項將用於一般營運資金、資本支出和再有債務再融資。

董事會建議派發2024年末期股息每股0.267美元，連同中期息0.1988美元，全年合共總股息0.4658美元，按稅後淨利潤的35%計算；現價計，股息率為6.2厘。走勢上，今年4月7日裂口下跌，期後股價反覆整固，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，可考慮57元以下吸納，反彈阻力64.5元，不跌穿53.2元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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