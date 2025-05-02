moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

專家觀點>金利豐證券

金山雲整固後有望再上

內地人工智能（AI）DeepSeek等AI大模型推出，普及程度和使用量大增，帶動雲需求增加點。金山雲（3896）提供全套雲產品，主要包括雲計算、存儲和分發，其模塊化雲產品包括統一的IaaS基礎設施、PaaS層、SaaS應用軟件、AI能力及交付服務。金山軟件（3888）和小米集團（1810）為金山雲的現有客戶，隨著前兩者加大AI投入，集團有望從中受惠。去年度，資本開支總額（包括通過第三方資金支付的資本開支）倍增至41.25億元（人民幣，下同）。集團表示，將不斷投資技術研發，並全面提升AI能力，並將積極擁抱AI時代小米和金山生態系統的雲需求。

2024年度，集團收入77.85億元，按年增加10.5%，虧損由2023年度的21.76億元收窄至19.67億元；按非公認會計準則，毛利率由2023年度的12.2%，上升5.2個百分點至17.4%，經調整EBITDA為6.39億元，而2023年同期負2.65億元，經調整淨虧損率收窄7.7個百分點至10.6%。去年度，公有雲服務收入按年增加14.3%至50.07億元，行業雲服務收入上升4.3%至27.78億元。

單計去年第四季度，集團淨虧損為2億元，較2023年第四季度和2024年第三季度淨虧損分別為2.87億元和10.61億元有所收窄。按非公認會計準則，第四季度經營利潤（虧損）首度實現盈利，達到2,440萬元，而2023年同季經營虧損1.88億元；毛利率擴闊4個百分點至19.2%。截至去年12月底，集團的資本負債率為127.2%，而2023年底為36.2%。

走勢上，今年4月7日跌至5.54元（港元，下同）止跌回穩，先後重上10、20天和100天線，MACD牛差距擴闊，STC%K線續走高於%D線，可考慮7元以下吸納，反彈力9.2元，不跌穿5.75元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

YouTube Channel 投資🉐機 Finance事🆙

http://youtube.com/c/dickiewong

Facebook 專頁

https://m.facebook.com/wongdickie1

Instagram 專頁

https://www.instagram.com/wongdickie/