金山雲整固後有望再上

2024年度，集團收入77.85億元，按年增加10.5%，虧損由2023年度的21.76億元收窄至19.67億元；按非公認會計準則，毛利率由2023年度的12.2%，上升5.2個百分點至17.4%，經調整EBITDA為6.39億元，而2023年同期負2.65億元，經調整淨虧損率收窄7.7個百分點至10.6%。去年度，公有雲服務收入按年增加14.3%至50.07億元，行業雲服務收入上升4.3%至27.78億元。

單計去年第四季度，集團淨虧損為2億元，較2023年第四季度和2024年第三季度淨虧損分別為2.87億元和10.61億元有所收窄。按非公認會計準則，第四季度經營利潤（虧損）首度實現盈利，達到2,440萬元，而2023年同季經營虧損1.88億元；毛利率擴闊4個百分點至19.2%。截至去年12月底，集團的資本負債率為127.2%，而2023年底為36.2%。

走勢上，今年4月7日跌至5.54元（港元，下同）止跌回穩，先後重上10、20天和100天線，MACD牛差距擴闊，STC%K線續走高於%D線，可考慮7元以下吸納，反彈力9.2元，不跌穿5.75元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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