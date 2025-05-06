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專家觀點>金利豐證券

美團重上10天線

美團（3690）為內地領先的生活服務電子商務平台，業務包括餐飲外賣、到店、酒店及旅遊預訂等。自從京東（9618）及阿里巴巴 （9988）先後宣布，要加強外賣與即時零售業務的布局，市場憂慮兩者會削弱美團的領先地位，令美團的盈利和市場佔有率面對潛在壓力。然而，集團至今未有採取對等價格補貼的燒錢行銷，而且其目前在外賣配送市場早著先機，連同龐大的用戶和騎手，仍具有一定優勢。

2024年全年，美團的收入3,376億元（人民幣，下同），按年增加22%，純利上升1.58倍至358億元；以非國際財務報告會計準則計量，經調整溢利淨額增加88%至438億元，經調整EBITDA增加1.06倍至491億元。去年度，「核心本地商業」的收入按年增加20.9%至2,502億元，經營利潤率由2023年的18.7%提升至20.9%。期內，新業務的收入按年增加25.1%至873億元，經營虧損由2023年的202億元大幅收窄至73億元。

本港和內地近年推廣低空經濟，而美團亦積極拓展無人機配送。美團自研第四代無人機早前通過國家民航局審查，獲得全國首張低空物流全境覆蓋營運合格證。另外，集團早前公佈，截至2024年底，美團無人機已開通53條航線，包括在深圳、上海、北京、廣州等一線城市，累計配送訂單超過45萬單，其中2024年完成訂單數超20萬單，按年增長近100%，新增用戶逾8萬人。

走勢上，自今年3月中形成下降軌，4月28日低見125元（港元，下同）止跌回升，近日重上10天線，MACD牛差距擴大，STC%K線續走高於%D線，可考慮135元以下吸納，反彈阻力156元，不跌穿125元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份