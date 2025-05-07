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專家觀點>金利豐證券

友邦業務穩定 伺機跟進

友邦（1299）業務集中在亞太區市場，截至2025年3月底止季度，按固定匯率基準計算，集團的新業務價值（VONB）按年上升13%至14.97億美元；新業務價值利潤率由去年同期的54.2%增加3個百分點至57.5%。期內。年化新保費按年增長7%至26.17億美元。今年首季度，活躍代理人數增加 8%，以及新入職代理人數增加9%；代理渠道佔集團今年第一季的整體新業務價值逾75%。期內，夥伴分銷的新業務價值上升2%至3.97億美元。在中國內地以外地區，集團的銀行保險業務錄得 21%的新業務價值增長。

今年首季度，香港業務為集團最大的業務，今年首季度的新業務價值上升16%，受惠於 集團在本地和中國內地訪客客戶群實現的均衡增長。至於內地市場，今年首季度不計入經濟假設變動的影響，中國業務的新業務價值按年上升8%；若果按中國政府債券當前收益率，以及集團在2024年年底下調長期投資回報假設80個基點的審慎的基準計算，新業務價值按年減少7%，而新業務價值利潤率則高於50%。集團在今年3月和4月，成功在另外四個新地區開展業務，包括安徽、山東、重慶和浙江，為集團覆蓋更多潛在新客戶。

集團宣佈的16億美元股份回購計劃已於今年4月14日展開，預期於三個月期間完成。走勢上，今年4月11日跌至48.6元止跌回升，形成上升軌，重上各主要平均線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，宜候低60元以下分階段吸納，反彈阻力70元，不跌穿55元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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