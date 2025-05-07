友邦業務穩定 伺機跟進

今年首季度，香港業務為集團最大的業務，今年首季度的新業務價值上升16%，受惠於 集團在本地和中國內地訪客客戶群實現的均衡增長。至於內地市場，今年首季度不計入經濟假設變動的影響，中國業務的新業務價值按年上升8%；若果按中國政府債券當前收益率，以及集團在2024年年底下調長期投資回報假設80個基點的審慎的基準計算，新業務價值按年減少7%，而新業務價值利潤率則高於50%。集團在今年3月和4月，成功在另外四個新地區開展業務，包括安徽、山東、重慶和浙江，為集團覆蓋更多潛在新客戶。

集團宣佈的16億美元股份回購計劃已於今年4月14日展開，預期於三個月期間完成。走勢上，今年4月11日跌至48.6元止跌回升，形成上升軌，重上各主要平均線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，宜候低60元以下分階段吸納，反彈阻力70元，不跌穿55元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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