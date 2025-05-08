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專家觀點>金利豐證券

吉利續推新車型 有助帶動銷情

吉利汽車（0175）日前公佈，向極氪（ZEEKR，美：ZK），提交非約束性報價函，據此，吉利汽車初步表明其有意進行私有化建議，收購所有已發行及發行在外的極氪股份及美國存託股票。集團建議以每股極氪股份2.566美元或每股美國存託股票（ADR）25.66美元作為對極氪的估值；以極氪ADR在5月6日收市價22.59美元計，私有化作價溢價13.6%，並較過去30日均價（VWAP）溢價20%。

吉利汽車目前持有極氪65.7%的已發行股份。倘若私有化完成，極氪將成為公司的全資附屬公司，並在紐交所退市。集團表示，由於極氪為面向高端豪華市場的全球豪華電動汽車科技品牌，就集團而言，全資控股極氪具有重大戰略意義，公司擬透過發行新股、現金儲備及債務融資（倘需要），為私有化建議提供資金。透過是次合併，有助推動內部資源深度整合和提升效同協應。

集團今年4月份的總銷量23.4萬輛，按年增加53%；其中純電動的銷量按年增加199%至92,360輛。今年首4個月，累計汽車總銷量93.8萬輛，按年上升49%。集團自去年下半年公司新能源車業務開始錄得盈利，反映公司轉型上獲初步成功。集團計劃今年推出10款新能源及改款車型，包括極氪007GT、9X、中大型超級電混SUV等。另外，集團早前發盈喜，預期截至今年3月31日止三個月，會計政策變更後溢利為52億至58億元人民幣，按年上升220%至270%。

走勢上，今年4月7日裂口低開，4月9日跌至12.94元（港元，下同）止跌回升，昨日重上50天線，MACD牛差距擴闊，STC%K線續走高於%D線，可考慮16.3元以下吸納，目標阻力19.44元，不跌穿15元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份