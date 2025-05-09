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專家觀點>金利豐證券

中銀香港預測股息率逾6厘

中銀香港（2388）為本港唯一的人民幣業務清算行，在人民幣清算和產品上具優勢。截至今年3月底止季度，提取減值準備前之淨經營收入按年增長12.9%至200.87億元；提取減值準備前的經營溢利159.68億元，按年上升15.6%，按季增加29.7%。期內，計入外匯掉期合約的資金收入或成本後的淨利息收入為147.78億元，按年增長3.4%，由平均生息資產增長8.3%帶動；淨息差（NIM）為1.55%，按年收窄6個基點，主要由於市場利率低於去年同期，令資產收益率下降。

今年第一季度，由於股票市場氣氛回暖，投資及保險業務帶動下，淨服務費及佣金收入按年上升34.7%至34.24億元。淨交易性收入按年上升，主要由於外匯交易及外匯交易產品的淨交易性收益上升。減值準備淨撥備為12.64億元，按年上升3.81億元，按季則下降4.95億元，主要由於本年一季度對個別不良客戶撥備增提。客戶貸款及其他賬項的年度化信貸成本為0.32%。貸款質量保持穩定，減值貸款比率為1.01%。

集團大力發展粵港澳大灣區跨境金融業務，亦積極推進東南亞業務發展，對東南亞機構繼續實施「一行一策 差異化發展策略。中銀香港擬派第一次中期股息，為每股0.29元，將於5月14日除淨；現價計，預測股息率6.2厘。走勢上，今年4月7日裂口下跌，期後跌至50天線見支持，形成上升軌，重上各主要平均線，STC%K線升穿%D線，惟MACD牛差距收窄，宜候低31元以下吸納，中線上望35元，不跌穿29元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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