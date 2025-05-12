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專家觀點>金利豐證券

潤啤重上各主要平均線

內地近年積極推動內需，在中美貿易戰下，出口貿易面對更大明朗因素，內需消費對經濟更為重要。另外，夏季將至，為啤酒銷售旺季。華潤啤酒（0291）主要從事啤酒業務，主要品牌包括「雪花Snow」和「喜力」等；以及拓展白酒業務。2024年度，潤啤的收入386.35億元（人民幣，下同），按年減少0.8%，純利倒退8%至47.39億元。受益於啤酒和白酒業務高端化戰略的持續發展，去年整體的毛利率按年上升1.2個百分點至42.6%，創近五年新高。

2024年度，集團實現啤酒銷量10,874,000 千升，按年下降2.5%，惟高檔及以上啤酒銷量按年錄得超過9%增長，其中「喜力」在去年高基數的情况下仍錄得近兩成增長，「老雪」、「紅爵」銷量基本實現翻倍增長。去年度，啤酒業務營業額按年下跌1%至364.86億元，惟平均銷售價格按年上升1.5%，推動啤酒業務在2024年毛利率上升0.9個百分點至41.1%。

潤啤2023年1月完成收購貴州金沙酒業55.19%股權，拓展白酒業務，整合效應逐步顯現。去年度，白酒業務的營業額上升4%至21.49億元，分部毛利率上升5.6個百分點至68.5%；當高端大單品「摘要」銷量按年增加35%，貢獻白酒業務營業額超過70%。去年度，集團的經營活動現金流入淨額按年增加67%至69.28億元；去年12月底，集團處於淨現金狀況，綜合現金淨額38.6億元。

集團去年派末期息每股0.387元，5月22日除淨；去年度派息比率為52%。走勢上，4月7日呈「大陰燭」回落，期後反覆整固，重上各主要平均線，STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，可考慮26.8元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力31.05元，不跌穿24.5元續持有。