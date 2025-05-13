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潤電股息率逾6厘 伺機跟進 華潤電力（836）積極由傳統火電業務，逐步轉型至可再生能源。集團過去三

華潤電力（0836）積極由傳統火電業務，逐步轉型至可再生能源。集團過去三年實現高增長，主要受惠於燃料成本下降，火電業務盈利貢獻見改善。2024年度，集團營業額1,052.8億元，按年增加1.9%，淨利潤上升30.8%至143.88億元。期內，可再生能源業務核心利潤貢獻倒退5.1%至92.28億元，火電業務核心利潤貢獻增加28.5%至46.39億元。去年度，附屬燃煤電廠平均單位燃料成本為每兆瓦時276.2元人民幣，按年下降6.8%；平均標煤單價下跌6.6%至每噸922.1元人民幣。附屬燃煤電廠的平均供電標準煤耗為每千瓦時295.25克，按年下跌0.65%。

2024年底，集團管理並網裝機容量為82,441兆瓦，權益並網裝機容量為 72,433兆瓦；其中火力發電並網權益裝機容量為38,245兆瓦，佔比52.8%；風電、光伏及水電發電項目並網權益裝機容量合共34,188兆瓦，佔比47.2%，較2023年底上升6.5個百分點。集團2025年目標新增風電和光伏項目裝機容量為10,000兆瓦，預計今年底可再能源裝機佔比達到50%。集團計劃今年現金資本開支預計568億元，其中420億元用於風電、光伏電站的建設。

集團建議2024年末期股息為每股0.691元（將於6月11日除淨），按年增加17.7%，連同中期息0.455元，全年派息合計1.19元，派息率為40%；現價計，股息率約6.1厘。另外，集團建議分拆華潤新能源，獲深交所接納上市申請。走勢上，今年4月7日裂口低開，4月9日跌至17.18元止跌回升，期後形成上升軌，目前重上多條主要平均線，MACD牛差距擴大，STC%K線升穿%D線，可考慮19元以下吸納，目標阻力21元，不跌穿18.2元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份