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專家觀點>金利豐證券

萬洲國際重上各主要平均線

萬洲國際（288）為豬肉食品企業，今年1月拆經營北美業務的史密斯菲爾德食品（Smithfield Food）在納斯達克全球精選市場獨立上市，扣除承銷折扣、佣金及費用後，集團自史密斯菲爾德獨立上市中獲淨現金所得5.34億美元。董事會決議股東派發特別現金股息每股0.18港元，相當於總金額23.09億港元（相當於約2.97 億美元）。史密斯菲爾德獨立上市後，將繼續為集團的附屬公司。截至2025年3月底日止三個月，集團的收入65.54億美元，按年上升6%，經營利潤上升19.4%至5.98億美元。期內，生物公允價值調整後純利按年下跌18.3%至3.8億美元，而生物公允價值調整前的利潤增加20.9%至3.64億美元。

今年首季度，集團的肉製品銷量下跌9.2%至71.4萬公噸，當中內地和北美的銷量分別下跌17.4%和4.2%。至於豬肉銷量，按年上升4.4%至98.2萬公噸，在中國、北美及歐洲，銷量分別上升9%、2.3%和0.4%。首季度，豬肉收入增加14.2%至 28.09億美元，業績轉虧為盈，錄得經營利潤1.31億美元，而去年同期為經營虧損2,700萬美元，主要是得益於美國生豬養殖業務大幅扭虧為盈，北美錄得經營利潤9,300萬美元。

以地域劃分，今年首季度，來自中國的業務的收入和經營利潤分別為20.03億美元和2.15億美元，佔比分別為30.6%和36%；北美業務（美國和墨西哥）的收入和經營利潤分別為36.76億美元和3.3億美元，佔比分別為56.1%和55.2%，而歐洲的收入和經營利潤分別為8.75億美元和5,300萬美元，佔比分別為13.3%和8.8%。走勢上，昨日呈「大陽燭」重上10天和20天線，MACD熊差距收窄，STC%K線升穿%D線，可考慮6.3元以下吸納，目標阻力7元，不跌穿6元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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