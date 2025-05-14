萬洲國際重上各主要平均線

今年首季度，集團的肉製品銷量下跌9.2%至71.4萬公噸，當中內地和北美的銷量分別下跌17.4%和4.2%。至於豬肉銷量，按年上升4.4%至98.2萬公噸，在中國、北美及歐洲，銷量分別上升9%、2.3%和0.4%。首季度，豬肉收入增加14.2%至 28.09億美元，業績轉虧為盈，錄得經營利潤1.31億美元，而去年同期為經營虧損2,700萬美元，主要是得益於美國生豬養殖業務大幅扭虧為盈，北美錄得經營利潤9,300萬美元。

以地域劃分，今年首季度，來自中國的業務的收入和經營利潤分別為20.03億美元和2.15億美元，佔比分別為30.6%和36%；北美業務（美國和墨西哥）的收入和經營利潤分別為36.76億美元和3.3億美元，佔比分別為56.1%和55.2%，而歐洲的收入和經營利潤分別為8.75億美元和5,300萬美元，佔比分別為13.3%和8.8%。走勢上，昨日呈「大陽燭」重上10天和20天線，MACD熊差距收窄，STC%K線升穿%D線，可考慮6.3元以下吸納，目標阻力7元，不跌穿6元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

YouTube Channel 投資🉐機 Finance事🆙

http://youtube.com/c/dickiewong

Facebook 專頁

https://m.facebook.com/wongdickie1

Instagram 專頁

https://www.instagram.com/wongdickie/