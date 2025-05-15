海底撈整固後有望再上

去年度，「海底撈」餐廳的經營收入增加2.9%至404億元，佔總收入的94.5%。海底撈餐廳平均翻檯率由2023年為每天3.8次加至4.1次；顧客人均消費從2023年的99.1元減少至97.5元。期內，其他餐廳收入4.8億元，按年增加39.6%。集團去年正式啟動加盟模式，去年底已完成13家加盟餐廳的審核與落地。2024年，海底撈品牌新開62家餐廳，其中自營餐廳59家，加盟餐廳3家；去年底，海底撈品牌共經營1,368家餐廳，其中自營店1,355家。

集團擬派末期股息每股0.507港元（港元，下同），將於5月21日除淨；計及首次派發的中期股息0.391元，全年股息0.898元，按年增加20%，現價股息率5.3厘。走勢上，4月9日跌至250天線見支持，期後反覆整固，目前失守10天、20天和50天線，STC%K線續走低於%D線，MACD維持熊差距，宜候低16.5元以下吸納，目標阻力18.9元，不跌穿15.5元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份