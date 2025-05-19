中國生物製藥走勢維持向好

中國生物製藥（1177）在內地藥品製造行業具領先優勢，聚焦腫瘤、肝病、呼吸系統、外科/鎮痛等四大治療領域。上月底，集團公布，其與康方生物（9926）聯合開發的派安普利單抗注射液已獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）批准上市，包括用作與順鉑或卡鉑和吉西他濱聯合用藥，用於復發或轉移性非角化性鼻咽癌（NPC）成人患者的一線治療；以及作為單藥治療，適用於接受過鉑類化療期間或之後出現疾病進展，且至少接受過一種其他先前治療的轉移性非角化性鼻咽癌成人患者。
目前，派安普利單抗已獲得中國國家藥監局（NMPA）批准四項適應症，此外於2024年11月，派安普利單抗聯合安羅替尼一線治療晚期肝細胞癌的新藥上市申請已獲NMPA受理。去年度，集團共有6個創新產品獲中國國家藥監局批准上市，其中4個為國家1類創新藥。除創新產品外，集團還有28個仿製藥獲NMPA批准上市，整體仿製藥收入在 2024年實現正增長。
2024年年度，集團的收入288.7億元（人民幣，下同），按年上升10.2%，純利上升50.1%至35億元，而經調整非《香港財務報告準則》 歸母淨利潤增加34.6%至33.5億元。整體毛利率按年上升0.5個百分點至81.5%。創新產品收入增加21.9%至120.6億元，佔總收入的41.8%，按年擴張4個百分點；而新產品的收入上升25.4%至100.9億元，收入佔比35%。期內，研發總投入54.9億元，佔集團收入19%，當中92.7%已計入損益表中，研發費用50.9億元，佔集團收入17.6%。期內，創新藥的研發投入佔比超過 77%，投入金額按年增加17.2%。
走勢上，今年4月7日裂口下跌，跌至50天線見支持，形成上升軌，各主要平均線呈順向排序屬利好，MACD熊轉牛差距，STC%K線升穿%D線，宜候低3.75元（港元，下同）以下吸納，目標阻力4.25元，不跌穿3.5元續持有。
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