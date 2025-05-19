中國生物製藥走勢維持向好

目前，派安普利單抗已獲得中國國家藥監局（NMPA）批准四項適應症，此外於2024年11月，派安普利單抗聯合安羅替尼一線治療晚期肝細胞癌的新藥上市申請已獲NMPA受理。去年度，集團共有6個創新產品獲中國國家藥監局批准上市，其中4個為國家1類創新藥。除創新產品外，集團還有28個仿製藥獲NMPA批准上市，整體仿製藥收入在 2024年實現正增長。

2024年年度，集團的收入288.7億元（人民幣，下同），按年上升10.2%，純利上升50.1%至35億元，而經調整非《香港財務報告準則》 歸母淨利潤增加34.6%至33.5億元。整體毛利率按年上升0.5個百分點至81.5%。創新產品收入增加21.9%至120.6億元，佔總收入的41.8%，按年擴張4個百分點；而新產品的收入上升25.4%至100.9億元，收入佔比35%。期內，研發總投入54.9億元，佔集團收入19%，當中92.7%已計入損益表中，研發費用50.9億元，佔集團收入17.6%。期內，創新藥的研發投入佔比超過 77%，投入金額按年增加17.2%。

走勢上，今年4月7日裂口下跌，跌至50天線見支持，形成上升軌，各主要平均線呈順向排序屬利好，MACD熊轉牛差距，STC%K線升穿%D線，宜候低3.75元（港元，下同）以下吸納，目標阻力4.25元，不跌穿3.5元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

YouTube Channel 投資🉐機 Finance事🆙

http://youtube.com/c/dickiewong

Facebook 專頁

https://m.facebook.com/wongdickie1

Instagram 專頁

https://www.instagram.com/wongdickie/