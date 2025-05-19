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專家觀點>金利豐證券

百濟神州具反彈空間

百濟神州（6160）為一間全球生物科技公司，專注於開發和商業化用於治療腫瘤藥物。集團2024年度的虧損6.44億美元，較2023年度虧損8.8億美元有所收窄。截至2025年3月31日止第一季度，虧轉盈，錄得純利1.36億美元，而2024年度第一季度虧損1.46億美元。今年首季度，集團的總收入為11.17億美元，按年增加49%，主要受益於市場需求增長強勁，百悅澤（澤布替尼）在全球的銷售額上升62%至7.92億美元。期內，經調整經營利潤1.39億美元，而去年同期為經營虧損1.47億美元。

今年第一季度，集團的產品收入為11.09億美元，按年增加48%，當中美國繼續成為公司最大市場，產品收入上升60%至5.63億美元。期內，按照美國公認會計原則（GAAP）的毛利佔全球產品收入為85.1%，按年上升1.8個百分點，主要因為百悅澤在全球銷售中佔比更高，以及受益於百悅澤和百澤安生產效率的提高。期內經調整的研發費用按年增加4%至4.21億美元，主要因為將臨床前項目推進至臨床階段、早期臨床項目推進至後期開發階段。

百濟神州維持2025年全年營收和費用指引不變，目標2025年全年總收入指引為49億至53億美元；GAAP經營費用（研發費用、銷售及管理費用）介乎41億至44億美元；毛利率預計將位於80%至 90%的中位區間；全年GAAP經營利潤為正；以及，經營活動產生現金流為正。另外，集團計劃在6月26日舉辦投資者研發日活動，重點介紹正在發展的乳腺癌管線和更廣泛的實體腫瘤治療產品組合。

走勢上，自5月初形成下降軌，昨日重上10天和100天線，STC%K線續走高於%D線，MACD熊差距收窄，可考慮135元以下吸納，反彈阻力160元，不跌穿121.8元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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