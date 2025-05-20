中遠海控手持淨現金 候低吸納

今年第一季度，集裝箱航運業務收入上升20.1%至558.8億元，佔總收入的96.4%，分部息稅前利潤率（EBIT margin）增加8.87個百分點至26.42%。今年3月底，集團經營船隊包括554艘集裝箱船舶，運力達337.38萬標準箱。今年第一季度，集團集裝箱航運業務的貨運量為648.15萬標準箱，按年增加7.5%，其中亞洲區內（包括澳洲）貨運量上升4.3%至22.1萬標準箱，中國大陸增加12.9%至132.2萬標準箱。期內，集團航線收入按年增加19.8%至517.1億元，其中，來自跨太平洋的航線收入增加26.3%至158.3億元。

至於碼頭業務，2025年首季度，集團所屬中遠海運港口碼頭總吞吐量3,574.89萬標準箱，按年上升7.5%，其中控股碼頭795.77萬標準箱，增加7.2%。今年3月底，現金等餘額1,879.1億元，而短期和長期借款分別為24.5億元和301.1億元，淨現金人民幣1,553.5億元。去年度，集團的派息比率為50%；現價計，預測股息率6.5厘。

走勢上，4月10日裂口高開，期後形成上升軌，各主要平均線呈順向排序屬利好，MACD維持牛差距，STC%K線續走高於%D線，宜候低14元（港元，下同）以下吸納，上望15.5元，不跌穿13.5元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

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