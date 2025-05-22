長江生命科技整固後有望再上

集團公佈，其針對TROP2（滋養層細胞表面抗原2）的新型癌症疫苗在臨床前階段實驗室測試中取得良好的早期成果。TROP2融合蛋白和circRNA 疫苗在4項臨床前研究中，被發現能大幅度抑制腫瘤生長，於乳癌和結直腸癌小鼠模型中顯示100%的腫瘤生長抑制，展現前所未見的成功抗癌效能。公司已向香港知識產權署提交circRNA及融合蛋白TROP2癌症疫苗的原授標準專利申請，並向美國專利商標局提交相關臨時專利申請。公司認為TROP2癌症疫苗的成功商品化，有望為集團帶來潛在的重大經濟效益。

2024年度，集團的收入55.23億元，按年上升3.8%，轉盈為虧，錄得虧損1.27億元，而2023年度純利1,725萬元，主要由於集團決意加速科研，投資在科研的支出增加1.08億元至2.54億元；以及葡萄園投資組合（除具出售協議之物業外）之公平值錄得稅後貶值，按年減少4,040萬元。若2024年之科研投資及葡萄園資產組合公平值維持在2023年之水平，則是年淨溢利貢獻將較2023年輕微增長470萬元。

走勢上，今年4月29日高見1.1元遇阻回落，期後失守10天和20天線，STC%K線續走低於%D線，MACD維持熊差距，可考慮0.8元以下分階段吸納，目標阻力1.1元，不跌穿0.68元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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