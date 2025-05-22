京東健康業務前景具增長空間

人工智能（AI）快速發展，在不同場景的應用愈趨普及。京東健康（6618）為內地大型醫療健康服務企業，2025年第一季度集團在醫療AI領域取得多項進展，持續推動AI技術在醫療健 康服務、專病診療、健康管理等方面的應用。京東健康今年1月發佈「AI京醫」 產品體系，實現線上多場景應用，為醫生提供智能診療輔助和科研支持等。今年2月，「京醫千詢」醫療大模型啓動開源，成為國內醫療行業首個全面開源的垂類大模型。京東健康互聯網醫院，已有超80%的醫生問診單使用AI服務。
截至2025年3月31日止第一季度，京東健康的收入為166.45億元（人民幣，下同），按年增長25.5%，盈利上升4.6%至9.34億元；按非國際財務報告準則，經調整的經營盈利按年增加73.4%至13.08億元，經調整的盈利上升47.7%至17.68億元。今年首季度，集團在線上首發多款創新藥品，包括輝瑞旗下泰澤納、Esteve旗下的利舒仁、銀諾醫藥旗下怡諾輕和健民集團旗下龍牡小兒紫貝宣肺糖漿等。另外，集團與湯臣倍健、燕之屋、樂福思等多家領先的健康產品企業深化合作，在產品創新、數智化供應鏈、精準營銷等方面展開深度協同。
走勢上，今年4月7日裂口下跌，惟跌至250天線見支持，期後形成上升軌，近日已突破3月份阻力，各主要平均線呈順向排序屬利好，STC%K線略走高於%D線，MACD牛差距擴大，宜候低39元（港元，下同）以下吸納，目標阻力45元，不跌穿36.8元續持有。
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