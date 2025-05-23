美的晉身藍籌股 伺機跟進

今年初內地加大「以舊換新」 推數碼產品新補貼，覆蓋補貼範圍由去年的8類擴大至12類，包括空調、冰箱、洗衣機、洗碗機等，有助帶動家電需求。內地家電龍頭美的集團（300）截至今年3月31日止第一季度，營業收入1,278.4億元（人民幣，下同），按年上升20.5%，純利增加38%至124.2億元，而扣除非經常性損益的淨利潤127.5億元，上升38%。另外，恒生指數公司最新的季度檢討結果，美的成功染藍，納入恒生指數成分股，將於6月9日起生效。在被動資金流入的情況下，有望支持股價。
集團持續推動「COLMO+東芝」雙高端品牌戰略，2024年雙高端品牌整體零售額按年增長超過45%。集團在海外11個國家設有22個海外研發中心；美的海外銷售額佔總銷售額的40%以上，產品已出口至全球超過200個國家及地區，包括馬來西亞、越南、沙特和智利等。美的海外自有品牌（OBM）業務2024年分部收入已達到智能家居業務海外收入的43%，主要以東芝、美的和Comfee品牌為主，OBM產品在眾多海外市場已展現出較強的競爭力。另外，東芝家電（TLSC）在收購完成後約三年內實現扭虧為盈。
另外，集團上月底公佈，有意分拆控股子公司安得智聯供應鏈科技至香港聯交所主板上市，需股東批准。安得智聯為美的旗下物流及供應鏈業務，截至2024年底，安得智聯在全國逾130個城市擁有倉儲面積超過800萬平方米，可調配運力超過30萬輛，開通超過20萬條運輸路線。
走勢上，今年4月7日裂口下跌，4月9日跌至63.2元（港元，下同）止跌回升，形成上升軌，目前突破早前的橫行阻力頂線，惟STC%K線跌穿%D線，MACD牛差距收窄，宜候低80元以下吸納，目標阻力90元，不跌穿74.5元續持有。
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