美的晉身藍籌股 伺機跟進

集團持續推動「COLMO+東芝」雙高端品牌戰略，2024年雙高端品牌整體零售額按年增長超過45%。集團在海外11個國家設有22個海外研發中心；美的海外銷售額佔總銷售額的40%以上，產品已出口至全球超過200個國家及地區，包括馬來西亞、越南、沙特和智利等。美的海外自有品牌（OBM）業務2024年分部收入已達到智能家居業務海外收入的43%，主要以東芝、美的和Comfee品牌為主，OBM產品在眾多海外市場已展現出較強的競爭力。另外，東芝家電（TLSC）在收購完成後約三年內實現扭虧為盈。

另外，集團上月底公佈，有意分拆控股子公司安得智聯供應鏈科技至香港聯交所主板上市，需股東批准。安得智聯為美的旗下物流及供應鏈業務，截至2024年底，安得智聯在全國逾130個城市擁有倉儲面積超過800萬平方米，可調配運力超過30萬輛，開通超過20萬條運輸路線。

走勢上，今年4月7日裂口下跌，4月9日跌至63.2元（港元，下同）止跌回升，形成上升軌，目前突破早前的橫行阻力頂線，惟STC%K線跌穿%D線，MACD牛差距收窄，宜候低80元以下吸納，目標阻力90元，不跌穿74.5元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

YouTube Channel 投資🉐機 Finance事🆙

http://youtube.com/c/dickiewong

Facebook 專頁

https://m.facebook.com/wongdickie1

Instagram 專頁

https://www.instagram.com/wongdickie/