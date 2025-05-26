金沙中國重上20天線

金沙中國 （1928）經營並擁有澳門威尼斯人、澳門倫敦人、澳門巴黎人、澳門百利宮、澳門金沙。根據美國公認會計原則，截至2025年3月31日止季度，金沙中國的淨收益總額17億美元，按年下跌5.7%，經調整物業EBITDA減少12.3%至5.35億美元。期內，澳門威尼斯人的淨收益按年下跌17.2%至6.38億美元，經調整物業EBITDA下跌28.3%至 2.25億美元；酒店入住率由2024年第一季的97.7%，上升2.1個百分點至99.8%，日均房費為204美元。

今年第一季度，經扣除資本化金額後的利息開支為1.74億美元，而去年同季為1.82億美元；首季度的加權平均借貸成本為4.9%，按年下跌0.1個百分點。首季度，資本開支合共為3.79億美元，包括於澳門1.97億美元的建造、發展及維修活動。隨著澳門倫敦人二期全面營運，整體酒店客房量將有所增加。

走勢上，4月9日跌至12.2元止跌回穩，昨日重上20天線，MACD維持牛差距，STC%K線升穿%D線，可考慮14.5元以下吸納，反彈阻力17.3元，不跌穿13.4元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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