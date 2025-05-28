蒙牛100天線失而復得

2024年度，集團液態奶收入按年下跌11%至730.66億元，佔總收入的82.4%。以地區劃分，來自中國內地的收入為839.6億元，佔總收入的94.7%，餘下的來自海外市場，包括印尼、菲律賓和澳洲等。去年底，蒙牛在全國共設有生產基地45個，並設在印尼2個、澳洲2個、菲律賓和新西蘭各1個生產基地，年產能合共為1,399萬噸。

集團擬派末期息每股0.509元，按年增加4.1%；將於6月16日除淨。另外，集團去年度在公開市場回購合共1,732.2萬股公司股份，總代價2.55億港元（港元，下同），有助提升公司每股盈利。走勢上，今年5月7日升至20.8元遇阻回落，形成下降軌，惟昨日100天線失而復得，STC%K線續升穿%D線，MACD熊差距收窄，可考慮17.5元吸納，目標阻力20.8元，不跌穿16.2元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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