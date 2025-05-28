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專家觀點>金利豐證券

蒙牛100天線失而復得

國家政策支持乳業振興，促進乳製品消費，乳製品行業供需不平衡的情況有望改善。蒙牛乳業（2319）在乳製品行業具領先優勢，業務涵蓋行業的上、中和下游，提供多元化的產品，包括液態奶、冰淇淋、奶粉及奶酪產品。2024年度，集團實現收入886.75億元（人民幣，下同），按年下跌10.1%；連同受集團子公司貝拉米（Bellamy’s Australia Limited）商譽，以及應佔聯營公司虧損影響，導致純利大幅倒退97.8%至1.05億元，EBITDA減少53.1%至44.62億元。不過，經營利潤按年增加17.6%至72.57億元。得益於原奶價格下降，整體毛利率由2023年度的37.2%，上升2.4個百分點至39.6%。

2024年度，集團液態奶收入按年下跌11%至730.66億元，佔總收入的82.4%。以地區劃分，來自中國內地的收入為839.6億元，佔總收入的94.7%，餘下的來自海外市場，包括印尼、菲律賓和澳洲等。去年底，蒙牛在全國共設有生產基地45個，並設在印尼2個、澳洲2個、菲律賓和新西蘭各1個生產基地，年產能合共為1,399萬噸。

集團擬派末期息每股0.509元，按年增加4.1%；將於6月16日除淨。另外，集團去年度在公開市場回購合共1,732.2萬股公司股份，總代價2.55億港元（港元，下同），有助提升公司每股盈利。走勢上，今年5月7日升至20.8元遇阻回落，形成下降軌，惟昨日100天線失而復得，STC%K線續升穿%D線，MACD熊差距收窄，可考慮17.5元吸納，目標阻力20.8元，不跌穿16.2元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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