海信家電重上10天線

海信家電截至今年3月底止季度，營業收入248.4億元（人民幣，下同），按年增加5.8%，純利上升14.9%至11.3億元，而扣除非經常性損益之純利上升20.3%至10億元。隨著人工智能（AI）快速發展，集團目前已將自研的星海大模型接入DeepSeek，並推出海信家電垂類智能體，以用戶視角構建「海信全場景AI家電解決方案」。

除了內銷業務，集團亦積極拓展海外市場。2024年海外收入按年增加36%，其中亞太區收入增長15%、海信東盟區收入增長32%。集團在澳洲市場重點發展空調、洗衣機和廚房電器三大品類、日本市場提升產品力，同時終端體驗店網絡優化，並針對新西蘭、印度、孟加拉等潛力市場，加大本地化投入。去年度，集團資本性開支13.9億元；資產負債率由2023年底的70.59%增加至2024年底的72.2%。集團派末期息每股1.23元，按年增加21.4%。

集團在5月初公佈，控股股東海信集團子公司兼一致行動人青島海信通信通過深圳證券交易所交易系統以集中競價交易方式增持221.16萬股，佔總股本的0.16%，令控股股東海信集團持股由46.26%升至約46.42%。走勢上，5月9日和翌日呈「大陽燭」上揚，期後呈待變形態，昨日重上10天線，STC%K線升穿%D線， MACD牛轉熊差距，可考慮25.5元（港元，下同）以下吸納，目標阻力28.7元，不跌穿23.5元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份