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專家觀點>金利豐證券

嘉里建設走勢維持向好

港元拆息維持在低位，與樓按相關的1個月香港銀行同業拆息（HIBOR）跌破0.6厘，繼續見近3年低位，有助吸引潛在買家入市，預料對本港樓市產生正面影響。嘉里建設（0683） 繼早前推售旗下元朗朗天峰後，元朗大棠路項目最新命名為朗日峰，該盤提供82伙，實用面積由276至765平方呎，戶型涵蓋一房至三房；待批批滿意紙後，將以現樓形式推售，價錢參考同系朗天峰。

嘉里建設2024年度，收入按年上升49%至195億元，而合併收入增加18%至213.61億元。期內，純利倒退75%至8.08億元，而基礎溢利（不計入2024年就集團於古洞北新發展區持有的若干土地作出的一次性撥備、發展物業的減值撥備，以及投資物業的非現金公允價值變動）則增加25%至39.73億元。2024年度，集團的投資物業公允價值的減少淨額為22.57億元，而2023年度錄得增加淨額10.34億元。整體毛利率減少11.2個百分點至32%，主要由於確認發展物業產品組合不同所致。

2024年度，集團的合約銷售額126.05億元，按年減少10%，主要由於內地可銷售資源減少，但部分被香港的貢獻增加所抵銷。2024年12月底，集團在內地、香港及海外其他地區所持物業組合之應佔樓面面積合共5,010萬平方呎，其中，內地的發展中物業的應佔樓面面積為1,770萬平方呎。去年底，集團內地和香港待售發展物業的應佔總樓面面積為890萬平方呎。集團擬派末期息每股0.95元，按年持平，已於5月27日除淨；現價計，預測股息率7.2厘。

走勢上，4月29日跌至50天線見支持，期後形成上升軌，STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，可考慮18.1元吸納，目標上望20元，不跌穿17.5元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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