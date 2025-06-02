安踏體育（2020）採用多品牌策略，除了經營安踏品牌，FILA、DESCENTE和KOLON SPORT等，亦為美國上市的Amer Sports（NYSE：AS）的最大股東。 Amer Sports為全球的體育和戶外品牌集團，包括Arc’teryx、Salomon、Wilson、Peak Performance和Atomic。2025年第一季度，按零售價值計算，安踏品牌產品之零售金額按年錄得高單位數增長；FILA 品牌產品錄得高單位數增長；而所有其他品牌產品增長65%至70%。
集團早前公佈，有條件地購入經營Jack Wolfskin品牌的德國公司Callaway Germany Holdco GmbH全部股權，基礎對價為現金2.9億美元；有關的交割已於2025年5月31日完成。本次收購完成後，經營 Jack Wolfskin 業務的目標公司已成為集團的間接全資附屬公司。透過收購Jack Wolfskin業務，將進一步加強戶外運動業務，並實現供應鏈、產品研發、零售營運等方面的協同效應。
另外，Amer Sports截至今年3月底止季度營收得14.7億美元，按年增加24%，淨利潤1.38億美元，均優於市場預期。Amer Sports亦上調全年業績指引，預測今年全年營收將增長介乎15%至17%，每股盈利則預計介乎67美仙至72美仙。
走勢上，今年4月9日跌至72.37元止跌回升，形成上升軌，昨日失守10天線，MACD牛差距收窄，STC%K線續走低於%D線，可考慮90元以下吸納，目標阻力100元，不跌穿85元續持有。
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