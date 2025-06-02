moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

專家觀點>金利豐證券

安踏採用多品牌策略

安踏體育（2020）採用多品牌策略，除了經營安踏品牌，FILA、DESCENTE和KOLON SPORT等，亦為美國上市的Amer Sports（NYSE：AS）的最大股東。 Amer Sports為全球的體育和戶外品牌集團，包括Arc’teryx、Salomon、Wilson、Peak Performance和Atomic。2025年第一季度，按零售價值計算，安踏品牌產品之零售金額按年錄得高單位數增長；FILA 品牌產品錄得高單位數增長；而所有其他品牌產品增長65%至70%。

集團早前公佈，有條件地購入經營Jack Wolfskin品牌的德國公司Callaway Germany Holdco GmbH全部股權，基礎對價為現金2.9億美元；有關的交割已於2025年5月31日完成。本次收購完成後，經營 Jack Wolfskin 業務的目標公司已成為集團的間接全資附屬公司。透過收購Jack Wolfskin業務，將進一步加強戶外運動業務，並實現供應鏈、產品研發、零售營運等方面的協同效應。

另外，Amer Sports截至今年3月底止季度營收得14.7億美元，按年增加24%，淨利潤1.38億美元，均優於市場預期。Amer Sports亦上調全年業績指引，預測今年全年營收將增長介乎15%至17%，每股盈利則預計介乎67美仙至72美仙。

走勢上，今年4月9日跌至72.37元止跌回升，形成上升軌，昨日失守10天線，MACD牛差距收窄，STC%K線續走低於%D線，可考慮90元以下吸納，目標阻力100元，不跌穿85元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

YouTube Channel 投資🉐機 Finance事🆙

http://youtube.com/c/dickiewong

Facebook 專頁

https://m.facebook.com/wongdickie1

Instagram 專頁

https://www.instagram.com/wongdickie/