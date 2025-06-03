紫金礦業重上10天線

今年首季度，礦產金產量按年增加13.4%至19,065千克，單價按年上升12%至每克641.51元，單位銷售成本增加6.8%至每克251.08元；礦產銅產量上升9%，而礦產鋅產量則下降10%。集團上月公佈，已取得對藏格礦業（深：000408）的控制權，實現對其財務併表。透過是次收購，將顯著增加集團主營金屬品種銅、鋰資源儲備，並新增關係國家糧食安全的緊缺戰略性礦產鉀資源儲備，推動公司成為重要的鉀鹽生產商；實現公司對巨龍銅礦的絕對控股，提升該礦運營管理效率；有助於實現雙方在西藏板塊鹽湖項目的高效協同。

另外，集團擬籌劃將下屬境外黃金礦山資產重組至香港全資子公司紫金黃金國際旗下，並申請將紫金黃金國際分拆至香港聯合交易所主板上市。資產包括位於南美、中亞、非洲和大洋洲的黃金礦山。分拆上市完成後，將有利於黃金資產價值重估和公司整體利益，亦不會影響其對境外黃金資產的控制權，紫金黃金國際仍為其合併報表範圍內的控股子公司，分拆上市尚處於前期籌劃階段。

走勢上，昨日重上10天線，STC%K線續走高於%D線，MACD熊差距收窄，可考慮17.5元（港元，下同）以下吸納，目標阻力19.5元，不跌穿16.2元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份