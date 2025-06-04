招金聚焦金礦業務 伺機跟進

2024年度，受惠於黃金價格上漲，以及銷量增加所致，帶動招金的純利按年上升1.1倍至14.5億元。期內，金礦業務收入按年增加39.7%至107.2億元，佔總收入的92.8%。去年度，集團共完成黃金總量26,449.73千克（約850,377.84盎司），按年增加7.2%，其中礦產黃金上升4.3%至18,337.72千克，冶煉加工黃金增加14.1%至8,112.01千克。招金將持續加大各礦山地質探礦投入和勘查力度，加快現有礦山周邊和國內重要成礦帶礦權項目併購步伐，穩妥推進優質資源獲取，今年年計劃投入探礦資金1.42億元。

今年3月底，完成以每股14.16元（港元，下同）配售1.4億新H股，所得款項淨額19.705億元，將用於補充公司營運資金，及償還銀行貸款。走勢上，5月27日高見21.25元，突破4月中阻力，目前各主要平均線呈順冋排序屬利好，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，宜候低19.2元以下吸納，反彈阻力21.6元，不跌穿17.8元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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