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專家觀點>金利豐證券

金斯瑞生物科技走勢維持向好

金斯瑞生物科技（1548）為生物科技公司，已建立多個主要平台，包括i)生命科學服務及產品平台，為全球研究界提供一站式解決方案；ii)蓬勃（Probio Technology），生物製劑合約開發及生產組織（CDMO）平台；及iii)百斯傑，工業合成產品平台。2024年度上述內部構建的平台，在研發直到商業化交付方面均實現增長。集團聯營公司傳奇生物（Legend Biotech，NASDAQ：LEGN）去年10月正式從金斯瑞剝離，改按權益法計入財務報表，作為聯營公司處理。

集團日前公佈，傳奇生物在2025年美國臨床腫瘤學會年會上，宣布用於治療多發性骨髓瘤的CARVYKTI在CARTITUDE－1研究中的最新5年生存資料，結果表明與標準療法相比，在細胞遺傳學風險各分組中（早在二線治療階段）即顯示出持續且穩定的無進展生存期和總生存期獲益。

去年度，集團扭虧為盈，純利29.6億美元，主要由於視作出售傳奇生物的一次性未實現收益32億美元，以及由於旗下蓬勃生物A類及C類優先股公允價值變動，產生1.24億美元的非現金虧損。若剔除兩項因素後，金斯瑞2024年度經調整淨利潤保持穩定，較2023年未發生重大變化。

集團的直銷網絡龐大，遍及全球逾100個國家和地區，去年度集團向美國、中國內地、歐洲、亞太地區（不包括中國內地）及其他地區的客戶銷售收益分別為2.65億美元、1.77億美元、8,090萬美元、5,310萬美元和1,850萬美元，分別約佔集團總收益的44.6%、29.8%、13.6%、8.9%及3.1%。走勢上，5月15日止跌回升，重上各主要平均線，STC%K線升穿%D線，MACD維持牛差距略，宜候低12.5元以下吸納，目標阻力14元，不跌穿11.7元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份