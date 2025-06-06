石藥潛在授權合作惹憧憬

石藥集團（1093）為內地醫藥製造商之一，截至今年3月底止季度收入總額70.15億元（人民幣，下同），按年下跌21.9%，純利倒退 8.4%至14.78億元，整體毛利率下跌5.2個百分點至67.1%。期內，成藥業務的收入55億元，按年減少27.3%，主要是部份產品的銷售收入受到藥品集中帶量採購及國家醫保藥品目錄內藥品的價格調整等行業政策的持續影響所致。今年首季度，研發費用按年增加11.4%至13.02億元，約佔成藥業務收入的23.7%。
集團目前有近90個產品在臨床試驗的不同階段，其中10個已遞交上市申請，超30個重點產品處於註冊臨床階段。集團日前公佈，其開發的腺苷鈷胺膠囊（0.5mg），已獲得中國國家藥品監督管理局頒發的藥品註冊批件，並視同通過仿製藥質量和療效一致性評價。該產品的獲批，將進一步豐富集團在血液和神經系統治療領域的產品線。另外，集團開發的雙特異性融合蛋白藥物JMT106已獲中國國家藥品監督管理局批准，可以在中國開展臨床試驗。
集團上月底宣佈，目前正與若干獨立第三方就三項潛在交易進行磋商，涉及有關該集團若干產品包括表皮生長因子受體抗體藥物偶聯物（EGFR-ADC）及由集團技術平台開發的其他藥品在開發、生產及商業化方面的授權及合作（潛在交易），每項潛在交易項下，可能應付予該集團的潛在首付款、潛在開發里程碑付款及潛在商業化里程碑付款，合計可能達約50億美元。三項潛在交易中的其中一項目前已處於後期階段，預計將於2025年6月完成。
走勢上，5月12日跌至5.24元（港元，下同）止跌回升，形成上升軌，STC%K線升穿%D線，MACD牛差距擴闊，宜考慮7.8元以下吸納，上望9.6元，不跌穿6.7元續持有。
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