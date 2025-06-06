石藥潛在授權合作惹憧憬

集團目前有近90個產品在臨床試驗的不同階段，其中10個已遞交上市申請，超30個重點產品處於註冊臨床階段。集團日前公佈，其開發的腺苷鈷胺膠囊（0.5mg），已獲得中國國家藥品監督管理局頒發的藥品註冊批件，並視同通過仿製藥質量和療效一致性評價。該產品的獲批，將進一步豐富集團在血液和神經系統治療領域的產品線。另外，集團開發的雙特異性融合蛋白藥物JMT106已獲中國國家藥品監督管理局批准，可以在中國開展臨床試驗。

集團上月底宣佈，目前正與若干獨立第三方就三項潛在交易進行磋商，涉及有關該集團若干產品包括表皮生長因子受體抗體藥物偶聯物（EGFR-ADC）及由集團技術平台開發的其他藥品在開發、生產及商業化方面的授權及合作（潛在交易），每項潛在交易項下，可能應付予該集團的潛在首付款、潛在開發里程碑付款及潛在商業化里程碑付款，合計可能達約50億美元。三項潛在交易中的其中一項目前已處於後期階段，預計將於2025年6月完成。

走勢上，5月12日跌至5.24元（港元，下同）止跌回升，形成上升軌，STC%K線升穿%D線，MACD牛差距擴闊，宜考慮7.8元以下吸納，上望9.6元，不跌穿6.7元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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